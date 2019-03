Genitori Renzi, gip conferma arresti domiciliari/ Tiziano e Laura Bovoli a processo

Genitori Renzi agli arresti domiciliari, il gip del Tribunale di Firenze Angela Fantechi ha respinto la richiesta di revoca presentata dal legale Federico Bagattini, difensore della coppia. Confermata, dunque, la misura restrittiva nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ai domiciliari dal 18 febbraio 2019 nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento di alcune cooperative, vicine all’azienda di famiglia “Eventi 6”, che li vede indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Rai News riporta che, oltre a loro due, è finito ai domiciliari anche l’imprenditore ligure Mariano Massone, mentre in tutto sono 18 le persone indagate.

GENITORI RENZI, RESPINTA REVOCA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI: LE ULTIME

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia dello scorso 25 febbraio 2019 sia Tiziano Renzi che Laura Bovoli avevano respinto le accuse, affermando di non essere amministratori delle tre cooperative (Delivery Service, Europe Service e Marmodiv, ndr) finite al centro dell’inchiesta. «Siamo solo due pensionati», hanno commentato nel corso dell’interrogatorio durato sei ore, con la Bovoli che si è dimessa dalla presidenza del Consiglio d’Amministrazione il 20 febbraio 2019, mentre Tiziano Renzi si era cancellato dall’albo degli agenti di commercio già a fine dicembre 2018. Attesa la replica dei diretti interessati e di loro figlio, ex segretario del Partito Democratico. Un periodo decisamente delicato per la famiglia Renzi: ricordiamo che ieri il giudice di Cuneo Emanuela Dufour ha rinviato a giudizio Laura Bovoli per bancarotta documentale per i rapporti tra la Eventi 6 e la Direkta srl, società che ha dichiarato fallimento cinque anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA