Pordenone, aggredita dalla vicina: pugni e calci/ La testimonianza della vittima

Nuovi aggiornamenti sulla rissa tra vicini di casa a Pordenone. Vi abbiamo raccontato dell’audio choc dell’aggressione, pubblicato in esclusiva da Pomeriggio 5, con la signora Grazia assalita con calci e pugni da una condomina particolarmente aggressiva. I residenti del quartiere sono rimasti increduli davanti al litigio, con una testimone oculare che ha raccontato: «Ho visto che la sbatteva proprio a terra». Una volta trasmesso il servizio dal programma condotto di Barbara D’Urso, la signora è uscita da casa ma ha deciso di non rispondere alle domande dell’inviata di Pomeriggio 5 ma ci sono importanti novità: oggi infatti la vittima racconterà la sua versione dei fatti e spiegherà cos’ha subito lo scorso sabato.

RISSA TRA VICINI DI CASA A PORDENONE: NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA

La signora Antonella, che abita nello stesso palazzo della donna aggredita, ha raccontato: «Quattro anni fa era nel suo balcone e faceva foto ai miei figli, girando con una forbice in tasca. Più di una volta mi ha chiamato terrona di m…: voleva che la aggredissi affinchè mi potesse denunciare. Fa così con tutti». La 57enne, responsabile dell’assalto violenta, percepisce inoltre una pensione di invalidità: «Dice di soffrire di epilessia, ma non so». Questa la testimonianza di una donna che abita nel palazzo affianco: «Anche io ho subito tanti insulti, anche in un supermercato davanti a tantissime persone: offese di tutti i colori senza alcun motivo. Questa donna ce l’ha con tutti, dà di matto con tutti: se lei è affacciata al balcone, ti fa il dito medio e ti insulta in ogni modo. Nel 2014 i miei bambini stavano giocando all’aperto e lei gli faceva delle fotografie, insultandoli e dicendogli di andare via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA