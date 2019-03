Tangenti, arrestato sindaco comasco/ Giuseppe Farina in manette: altri 8 coinvolti

Un sindaco del comasco è stato arrestato per tangenti. In manette è finito Giuseppe Farina, il primo cittadino di Valsolda, piccolo comune di circa 1.500 abitanti che si affaccia sul lago di Lugano, sul confine con la Svizzera. Farina è stato arrestato nell’ambito di un’operazione denominata Dolce Casa, guidata dalla guardia di finanza di Como, e la procura ha emesso altre otto ordinanze di custodia cautelare, fra cui una in carcere per un professionista, e sette ai domiciliari. L’operazione è scattata alle prime ore di oggi, venerdì uno marzo, ed ha per oggetto una serie di casi di corruzione, presunti «accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché violazioni edilizie», come fanno sapere le Fiamme gialle comasche. L’indagine diretta dalla procura locale, ha riguardato non soltanto la provincia di Como ma anche quella di Sondrio, Milano e infine Roma. Ad emettere le misure di custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari di Como.

TANGENTI, ARRESTATO SINDACO COMASCO

Al momento non sono stati resi noti altri particolari in merito a tale inchiesta, a cominciare dai nomi degli 8 arrestati oltre al primo cittadino di Valsolda, ma per le ore 11:00 di questa mattina è stata indetta una conferenza stampa presso la Procura di Como in cui verranno forniti tutti i dettagli del caso. Stando a quanto riportato dal sito online della Provincia di Como, gli episodi di corruzione sarebbero legati ad una serie di favori da parte del sindaco nei confronti dei clienti del proprio studio di architettura; in poche parole Farina avrebbe ricevuto dei soldi, le cosiddette tangenti, concendendo in cambio molto probabilmente delle scorciatoie per realizzare abitazioni o edifici di vario tipo, o ottenere concessioni edilizie in maniera più agevole. Non ci resta che attendere la conferenza per saperne di più.

