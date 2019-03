ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora. Semplificazioni, ok Cdm a 10 ddl (1 marzo 2019)

Ok a dieci disegni di legge in materia di semplificazione e codificazione nel Consiglio dei ministri in programma ieri sera: come sottolinea l’Ansa, i ddl spacchettano il ddl semplificazione varato il 12 dicembre 2018, con l’esecutivo gialloverde delegato a semplificare-codificare in dieci settori. Queste le materie in questione: attività economiche e sviluppo; energia e fonti rinnovabili; edilizia e territorio; ambiente; acquisto di beni e servizi della P.a.; cittadinanza e innovazione digitale; servizio civile universale e soccorso alpino; prevenzione della corruzione; giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato; tutela della salute. Una mossa per «ridurre la burocrazia e accrescere la competitività del Paese», filtra da fonti del governo M5s-Lega.

ULTIME NOTIZIE, NUOVA TEGOLA PER MATTEO RENZI

Neppure il tempo di metabolizzare l’arresto dei genitori che arriva un nuovo guaio giudiziario per la famiglia Renzi. Ieri il giudice di Cuneo, Emanuela Dufour, ha infatti deciso che Laura Bovoli dovrà essere giudicata in una corte giudiziaria per l’accusa per bancarotta documentale. I fatti si riferiscono al 2012, epoca in cui la signora Bovoli era amministratrice unica di un azienda di famiglia. L’inchiesta è importante perché è la base di partenza delle indagini successive, quelle che hanno portato ai domiciliari la coppia: la pratica delle note di credito fasulle è stata quella che ha portato successivamente alle false fatturazioni per oltre un milione di euro. La notizia non è stata commentata dall’ex premier, che si è trincerato dietro un laconico “no comment”.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP ABBANDONA TAVOLO USA-COREA DEL NORD

Chiusura inusuale per il vertice di pace tra Stati Uniti e Corea del Nord, con il presidente a stelle e strisce Donald Trump che abbandona il tavolo. Il vertice era iniziato in un clima molto cordiale, le trattative si sono però incagliate sulla richiesta del premier coreano Kim Jong Un di vedersi abbuonate in toto tutte le sanzioni. La richiesta non ha convinto l’inquilino dello studio ovale, che voleva a sua volta assicurazioni sui tempi della denuclearizzazione coreana, tempi che allo stato attuale rimangono alquanto incerti. Trump, nella conferenza stampa conclusiva, ha sottolineato che i tempi non sono ancora maturi per la firma dell’accordo di pace, elogiando però il lavoro effettuato dalle due delegazioni, definito molto importante e una buona base per eventuali altri colloqui di pace.

ULTIME NOTIZIE, FIAMMATA INFLAZIONE

Un aumento di oltre due punti percentuali, spinto soprattutto dai prodotti alimentari freschi, in particolare frutta e verdura: l’Istat ha reso noto nel suo bollettino mensile la fiammata dell’inflazione che nel mese di febbraio aumenta del 2.1%. Nel dettaglio, l’aumento maggiore è da riferire a frutta e verdura, alimenti che agli italiani costano di più a causa delle tante gelate dell’inizio dell’inverno. I contabili dell’istituto di statistica sottolineano però che l’aumento dovrebbe essere temporaneo, stante che tra i prodotti monitorizzati non si avvertono accelerazione dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Il dato non è ancora stato commentato dall’esecutivo, con fonti vicino al ministro dell’economia che affermano di attendere i dati definitivi.

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS, ALLEGRI DA’ L’ADDIO AI SOCIAL

Un vero e proprio mistero che però probabilmente nasconde la stanchezza verso uno strumento di comunicazione. Ieri il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è scomparso da tutti i social, con i suoi account ufficiali che risultano disattivati dall’amministratore. La chiusura dei portali di comunicazione non è stata commentata dall’allenatore livornese, ma sono tante le illazioni che ruotano attorno all’abbandono verso i social. Allegri era infatti una delle personalità più seguite del mondo del calcio, uno che interagiva con i suoi seguaci dopo ogni vittoria e anche dopo ogni sconfitta. Ed è stata probabilmente questo suo modo di fare che ha attirato centinaia di insulti su suoi profili, soprattutto dopo la sconfitta di Madrid contro l’Atletico in Champions League. Il tecnico livornese probabilmente non ha gradito tutto questo e per questo si è allontanato dal mondo virtuale.



