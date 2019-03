PAOLA BARALE STA MALE/ “Raz Degan? Mi ha insegnato a stare da sola anche perché…”

Paola Barale lancia una frecciatina a Raz Degan, l’uomo con cui ha condiviso vent’anni della sua vita e che, dopo l’Isola dei Famosi, non ha più sentito. Anche se non ha rimpianti per quanto fatto con e per lui, Paola Barale non nasconde di avere un po’ di rammarico. Single e felice di essere libera, la showgirl confessa di aver imparato a stare bene con se stessa e a non aver bisogno di avere per forza un uomo accanto proprio da Degan. “Non ho il moroso e non lo voglio. Ma chissà, magari domani giro l’angolo e cambio idea“ – ha sottolineato Paola aggiungendo di essere amante della libertà e dei viaggi – “essere libera è la cosa più bella. Sono brava a stare da sola, me l’ha insegnato Raz anche perché non c’era mai”, sottolinea la Barale. Un rapporto, dunque, che si è concluso non nel modo in cui avevano sperato i fans più romantici. Dopo averli visti insieme all’Isola, infatti, erano tanti coloro che speravano in un ritorno di fiamma che, però, non c’è stato (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

“I FIGLI NON MI MANCANO”

Paola Barale ha raccontato di stare male a Domenica In, un problema alla schiena che però non le preclude di fare dei progetti per il futuro. La nota showgirl ha aperto anche il capitolo figli: “Sinceramente non mi mancano. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io stessa. Per certe cose sono rimasta una ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli. Non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono semplicemente libera. La libertà è davvero bellissima, non devo rendere conto a nessuno e in questo periodo mi va bene“. Si tratta di scelte che nessuno può criticare anche perché Paola ha parlato chiaro e specificato che si tratta delle sue sensazioni, perché in fondo non esiste una strada giusta e una sbagliata. Una Paola Barale che in questo momento è single, ma che non esclude la possibilità di avere una relazione quando a deciderlo però sarà direttamente il destino. (agg. di Matteo Fantozzi)

“Ho un problema alla schiena. Su Raz Degan…”

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Paola Barale ha parlato non solo dei suoi problemini di salute ma anche di quelli di cuore. C’è da dire che la conduttrice ha detto di trovarsi benissimo da solo, però una ferita aperta sembra esserci e risponde al nome di Raz Degan: “Ho vissuto dei bellissimi momenti, che però sono finiti. Punto. Gli amici si sentono, ma dopo l’Isola dei Famosi non l’ho più visto. Sono sempre stata al suo fianco perché volevo stare lì, ma forse ho creduto a delle cose che non c’erano”. La Barale è entrata nei dettagli: “Un conto è dire che vuoi bene a qualcuno nelle interviste, un conto è dimostrare quello che dici…Io credo che una persona che ama realmente un’altra persona non la mette da parte e ha voglia di condividere. Se non vuoi condividere la tua vita e non hai un progetto insieme vuol dire che non ami quella persona”. (agg. di Dario D’angelo)

Il problema alla schiena di Paola Barale

Paola Barale ha aperto la nuova puntata di Domenica In, parlando subito dei suoi recenti problemini fisici: “Ho questo problema alla schiena… è una roba terribile! Puoi convivere con questa cosa facendo molto sport. E’ una vertebra che è scivolata in avanti, è come avere sempre un filo che ti tira”, ha spiegato. Diversi i filmati trasmessi, a partire da quello che vede protagonista il padre mentre le taglia i capelli: “Non voleva che mi facessi il secondo buco o che facessi i tatuaggi da ragazzina, questo è stato un modo per coinvolgerlo in questa mia rasatura, era molto tenero anche se sui social dicono che l’ho obbligato… invece è stato un bel momento”. Parlando proprio dei suoi genitori ha aggiunto: “sono stata fortunata perchè mi hanno dato delle belle basi, stanno per festeggiare 50 anni di matrimonio, sono molto fortunata da questo punto di vista”. Parlando di sé si è detta molto insicura “anche quando facevo Madonna”. Paola ha avuto modo anche di lavorare con grandi artisti a partire da Mike Bongiorno al quale ha ammesso di essere molto grata. In merito ha raccontato un curioso aneddoto: “Sto per cambiare casa e per un pelo non sono nella via a lui dedicata a Milano!”. Parlando di Buona Domenica si è detta molto nostalgica definendolo “un bel periodo”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Paola Barale oggi a Domenica In

Paola Barale è una delle ospiti del salotto di “Domenica In” di Mara Venier in onda domenica 10 marzo 2019 su Rai1. La showgirl torna in tv per un’intervista che si preannuncia imperdibile e che arriva a distanza di pochissimo tempo dal suo 51esimo compleanno. Intanto in questi giorni sui social la Barale ha fatto discutere per una fotografica che ha diviso i fan. Da un lato c’è chi ha apprezzato lo scatto e il look scrivendo: “Doppio wow con i fiocchi!!” oppure “Mamma mia Paola…. ma per te gli anni non passano mai! Sei straordinaria!”. Tra i fan c’è anche chi ha gradito il look con finto tatuaggio in bella vista e capigliatura american style: ” Il vestito è una favola!!!Stupenda!Meraviglia”.

Paola Barale: la foto preoccupa i fan

Non mancano però le critiche come quelle di un fan che denota nella foto di Paola Barale mancanza di proporzione nello scatto: “corpo sporporzionato. Testa più grossa del corpo. Mah” oppure “Sei sempre stupenda,ma questa foto ti fa la testa grande” e “Che strana foto sembra una testa su un altro corpo sono strane le proporzioni”. Ma c’è anche chi è rimasto preoccupato ponendo l’attenzione sulla magrezza della showgirl: “che ti succede? Troppo troppo magra!!” scrive un utente a cui fanno eco i commenti di altri follower “Troppo magra non sembri nemmeno più tu” e “Dalla foto mi sa che e’troppo ma troppo magra”. All’età di 51 anni Paola Barale è più bella che mai e sui social pubblica tantissime foto per condividere e raccontare la sua giornata con i suoi fan. Oltre alla foto però in tanti si domandano se la bella Paola sia fidanzata oppure single. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Paola Barale su Instagram

Paola Barale single?

Dopo la fine della storia d’amore con Raz Degan, infatti, la showgirl non ha più trovato l’amore. Al momento, infatti, la Barale dovrebbe essere single anche se va detto che la showgirl è sempre stata restia a raccontare la sua vita privata dinanzi alle telecamera. Schiva e riservata, Paola ha preferito sempre tenere i riflettori ben lontani dai suoi affetti. Intanto negli ultimi giorni la Barale ha condiviso la gioia di aver ritrovato la Smart che le avevano rubato: “#tuttoebeneciochefiniscebene 🚀 ritrovata la mia piccola smartina rubata qualche giorno fa”. Anche in questo caso la notizia ha generato i commenti dei fan tra chi è felice per la notizia: “Benissimo, sono molto contenta per te, uguale alla mia… meno male che è stata ritrovata” e chi, invece, non ha potuto avere la stessa fortuna “Beata te la mia mai più trovata e ho continuato a pagare le rate per 1 anno dopo”. Una cosa è certa Paola è felicissima della cosa, visto che ha risposto a tutti. i suoi fan con una emoticon a forma di smile!



