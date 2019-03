L’Aquila, donna trovata morta in casa/ Giallo: qualcuno ha mangiato e dormito da lei?

L’Aquila, è giallo sulla donna trovata morta in casa alcuni giorni fa: si sono tenuti ieri i funerali di Sonia Trinetti, la 54enne originaria di Teramo che è stata rinvenuta oramai cadavere nella sua casetta di legno nei pressi della frazione di Collebrincioni. Come si apprende, sul corpo della donna è stata eseguita l’autopsia e pare che la Procura abruzzese abbia aperto un fascicolo per omicidio anche se al momento pare che non vi siano ancora indagati: ad ogni modo cominciano a delinearsi alcuni aspetti di questo mistero che potrebbe avere dei contorni oscuri e su cui gli stessi inquirenti mantengono un certo riserbo. Pare infatti che la Trinetti abbia avuto un litigo col suo compagno lo scorso venerdì e che il giorno della morte fosse in compagnia in casa di due persone, forse degli amici di vecchia data (uno potrebbe essere il padrone della casetta che l’avrebbe ospitata proprio dopo il suddetto alterco): insomma, il sospetto è che qualcuno abbia mangiato e forse dormito con lei e che la 54enne non fosse rimasta sola.

54ENNE TROVATA MORTA IN CASA

Infatti a rimanere con Sonia Trinetti in quell’alloggio provvisorio nei pressi dell’Aquila sarebbe stato uno dei due amici che avrebbe anche fornito alla donna una coperta e successivamente, all’indomani, sarebbe andato via senza però notare i sintomi del malessere di quest’ultima quando ancora era in vita: il compagno, col quale c’era stato un diverbio, non sarebbe tra i sospettati anche perché, preoccupato dalla scomparsa della donna, avrebbe contattato anche la figlia della vittima per saperne di più. Adesso si attende l’esito degli esami istologici effettuati sul cadavere: pare che la Trinetti avesse un passato legato alla droga e questo è un aspetto da non escludere considerando che per un certo lasso di tempo è rimasta da sola e potrebbe essersi sentita male proprio allora. In particolar modo il legale nominato dalla figlia starebbe cercando di fare luce sui suoi ultimi giorni dato che vi sarebbe un “vuoto” a seguito proprio dall’allontanamento da quello che oramai era il suo ex compagno.

