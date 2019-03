Pino Flamini, chi è regista arrestato per stupro/ Tre delle 5 vittime erano minorenni

Con false promesse approfittava di aspiranti attrici. Ora Pino Flamini deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di cinque ragazze, di cui tre minorenni all’epoca dei fatti. Il regista, arrestato, ha agito indisturbato per sette anni, dal 2011 al 2018. Illudeva le ragazze promettendo guadagni milionari, set cinematografici e carriere di successo. Ma erano solo scuse per inscenare finti provini e abusare di loro, nel seminterrato della sua Accademia di recitazione a Roma. Reclutava le giovani attrici con annunci online, promettendo fantomatiche partecipazioni a programmi e film di successo, anche della Rai. Obbligava a non contattare direttamente o telefonicamente le produzioni, così evitava di essere scoperto. La convocazione era nel quartiere Aurelio, a pochi passi dal Vaticano. Nella sua Accademia organizzava finti provini in cui inscenava, in maniera ingannevole, uno stupro.

PINO FLAMINI, CHI È REGISTA ARRESTATO PER STUPRO

Gli abusi di Pino Flamini sono terminati dopo la denuncia di due stretti collaboratori del sedicente regista e produttore. Ai carabinieri ha confessato tutto: le violenze e le trappole con cui adescava le ragazze. Oggi è stato arrestati dai carabinieri della compagnia San Pietro, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura. L’uomo ora è ai domiciliari. Il provvedimento trae origini dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal Gruppo reati contro le vittime vulnerabili della Procura di Roma, diretto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone. La “carriera” di Pino Flamini non è caratterizzata solo da autoproduzioni cinematografiche, ma anche da partecipazioni e collaborazioni in ambiente musicale. Su Facebook si definisce produttore, regista e direttore d’orchestra, con un passato alla Sorbonne di Parigi. A Roma è un personaggio noto: il 69enne è presidente dell’associazione Amor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA