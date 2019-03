Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: aereo caduto in Etiopia (11 marzo 2019) 

Partiamo con le ultime notizie raccontando una tragedia che ci arriva da ieri. Era appena partito dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba con direzione Nairobi il Boeing 737-Max della Ethiopian Airlines, quando per cause ancora da accertare è precipitato a circa 60 km dalla capitale etiope. L’aereo trasportava 149 passeggeri e 8 membri d’equipaggio, tra di essi nessun sopravvissuto. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il pilota avesse chiesto il rientro immediato a causa di un non meglio specificato problema. Tra i passeggeri 8 connazionali, tra di essi spicca il nome di Sebastiano Tusa, assessore regionale del governo Musumeci, Tusa era diretto in Kenya per sovraintendere un progetto Unesco, presenti sul volo anche alcuni nostri connazionali che lavoravano come tecnici ONU, e tre cooperanti di una onlus toscana. i nomi delle vittime sono stati confermati dalla Farnesina.

Ultime notizie, Giorgetti detta la linea della Lega sulla Tav

Deve essere una votazione parlamentare ad annullare definitivamente la Tav, questo il pensiero di uno degli uomini forti del Carroccio, il sottosegretario alla presidenza Giorgietti. Il politico rispondendo alle domande di Lucia Annunziata ha sottolineato come la grande opera sia stata autorizzata da un voto passato, stante che trattasi di un “accordo internazionale”, per questo non può essere revocata ne da Conte ne tanto meno da Di Maio. Giorgietti è sicuro che il governo non rischia la crisi sull’ata velocità, visto che Conte sta lavorando assiduamente sul dossier.

Ultime notizie, studente varesino cade dalla finestra dell’albergo

E’ stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Santa Chiara di Trento, lo studente di 18 anni caduto dal terzo piano dell’albergo dove la sua scuola si trovava in gita scolastica. Il ragazzo che versa in condizioni gravissime stava cercando verso le 4 del mattino di uscire dalla sua stanza, per calarsi dal terzo piano ha cercato di utilizzare delle lenzuola intrecciate. Qualcosa è però andato storto e il giovane, di cui non sono state rilasciate le generalità, è precipitato sul selciato. Sono stati gli stessi compagni di classe ad allertare i soccorsi, i sanitari giunti immediatamente hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione, anche se per il momento non sembrerebbe che i compagni fossero al corrente della “bravata”.

Ultime notizie, la domenica Sportiva

Una domenica nella quale gli appassionati si sono gustati il ritorno della Moto GP, e che ha visto la magnifica vittoria di Andrea Dovizioso. Il forlivese in Qatar è stato perfetto, e dopo aver controllato i suoi avversari diretti ha messo a segno la zampata finale a due giri dalla fine. Dietro l’alfiere italiano il campione del mondo Marquez, chiude il podio Cal Crutchlow. Ottimo all’esordio il quinto posto di Valentino Rossi, partito dalle retrovie e autore di una bella rimonta. Sul rettangolo verde nelle partite di ieri di Serie A spicca la vittoria dell’Inter, i ragazzi di Spalletti sono riusciti ad avere la meglio in casa della Spal e con i tre punti restano agganciati alla zona Champions. Nelle altre partite della giornata vittoria di Atalanta, Torino e Bologna. Il Napoli invece non è andato più in là di un pareggio a Sassuolo, la Juve è cosi a più diciotto. In serata pari 1-1 tra Fiorentina e Lazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA