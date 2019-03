Vaccini, no scuola senza certificato/ Grillo “contraria a obbligo”, ma legge funziona

Da oggi – anzi, in realtà da domani come confermato dal Ministro della Salute Giulia Grillo – i bambini non vaccinati ai 10 vaccini obbligatori non saranno più accettati negli asili nido e nelle scuole d’infanzia: entra dunque in vigore la Legge Lorenzin senza le proroghe che il vicepremier Salvini aveva richiesto alla collega della Sanità per evitare problematiche legate ad esclusioni fuori dalle scuole di bambini e famiglie. È slittato di un giorno il termine previsto per la presentazione dei documenti di avvenuta vaccinazione: il Ministero della Salute ha infatti precisato come «il limite fissato al 10 marzo, essendo domenica, tecnicamente viene posticipato di un giorno. C’è tempo dunque fino a oggi per presentare il certificato vaccinale». Mentre il Governo è allo studio di un nuovo provvedimento che presenti un “obbligo flessibile”, l’Associazione Nazionale dei Presidi non fa eccezioni «Negli asili non potranno più entrare bimbi senza certificato», mentre per le scuole materne è prevista solo una multa pecuniaria fino a 500 euro ma i bambini potranno comunque entrare nelle strutture. Sempre secondo i Presidi il problema resta però imponente: «è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa».

I PRIMI CASI-LIMITE E IL COMMENTO DEL MINISTRO GRILLO

Il Ministero della Salute ha annunciato che sono in aumento nei primi sei mesi del 2018 le coperture vaccinali dei bambini in Italia rispetto al 31 dicembre 2017; in diversi casi è stata raggiunta e superata la soglia minima raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità pari al 95%. La Legge Lorenzin insomma “funziona” dopo l’allarme scattato negli scorsi anni per la carenza di quella “copertura gregge” che limitava i casi di malattie gravi “evitate” dall’uso del vaccino: gli interventi governativi, come riportato anche dal virologo Si-Vax Roberto Burioni, sono stati più che utili «Non è quindi lo Stato che discrimina i bambini non vaccinati: sono i loro genitori che non vaccinano – egoisti e irresponsabili -, a mettere in pericolo loro e gli altri bambini. Chi fuma non entra al cinema. Non è discriminato: per entrare basta spegnere la sigaretta, guadagnandone in salute.. Chi non è vaccinato non entra a scuola. Non è discriminato: per entrare basta vaccinarsi, guadagnandone in salute anche in questo casi». Emergono i primi casi di “polemiche” dai vari territori, con il caso di Pagani (Salerno) dove tre bambini oggi non si sono presentati a scuola proprio perché non vaccinati: dei 3 piccoli, due hanno 5 anni ed uno 4 anni. Solo un bambino è figlio di no vax «Ho incontrato la famiglia – spiega il preside a Repubblica – che mi ha detto di essere contraria ai vaccini e quindi il bambino non tornerà a scuola, perché al momento non intendono vaccinarlo. Le altre due famiglie, invece, non hanno dichiarato di essere no vax e infatti mi hanno preannunciato che nel giro di qualche giorno provvederanno alla vaccinazione». Il Ministro della Salute Giulia Grillo intanto tiene ferma la decisione di dar atto alla Legge Lorenzin nonostante le pressioni di Salvini per cambiarla: «sono contraria all’obbligo per principio, ma sul morbillo deve rimanere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA