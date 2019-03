Francesco Mandelli, video scherzo Iene/ I social media e la purple drank “Sono pazzi”

Un esperimento antropologico sui social network su un tema caldo come quello del rapporto tra artisti e droga: Francesco Mandelli vittima de Le Iene, che hanno messo nel mirino l’attore con la complicità di Shade per fargli uno scherzo degno di nota. Con un selfie truffa del cantante, è stato fatto credere ai seguaci di Mandelli che lui e Shade si stessero facendo di Purple Drank, una droga che all’aspetto è un intruglio di colore viola ed è ottenuta con un eccesso di sostanze lecite. 30 mila like e migliaia di commenti nel giro di pochi minuti, critiche che hanno fatto sobbalzare l’attore: «Ma dai, ma cioè, non è possibile. Non ci ho pensato nemmeno lontanamente, capito?». «A me non me ne frega veramente un ca*zo, non togliere il post», dice a Shade, ribadendo: «Sono pazzi! Vito non ti far tirare in mezzo da sta roba». «Comunque la gente sta male» afferma Mandelli dopo aver ricevuto messaggi da amici vip e non: «Ma poi tutti questi squali, la tristezza di questi… ma come stai? E’ follia pura, cioè, è follia pura…». Le Iene rivelano poi che in realtà si trattava solo di uno scherzo, con l’ex componente de I Soliti Idioti che ha voluto mandare un messaggio ai giovani: «Le cose che vedete sui social, dategli il giusto peso: guardate dei film, ascoltate la musica. Non drogatevi!». Clicca qui per vedere il video. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

FRANCESCO MANDELLI VITTIMA DELLO SCHERZO DE LE IENE

Francesco Mandelli è protagonista del nuovo scherzo de “Le Iene”. L’attore è stato la vittima prescelta di un esperimento social del programma di Italia 1 riguardo un tema molto discusso: l’inclinazione all’uso della droga dei personaggi pubblici. Ha visto coinvolti anche Achille Lauro, con la canzone Rolls Royce presentata a Sanremo, e Sfera Ebbasta, indagato per incitazione all’uso di droga. Nel mirino de “Le Iene” è finito Mandelli, con la complita di Shade. Si fanno di Purple Drank? Il sospetto è sorto a causa di un selfie scattato ad arte grazie alla complicità di Shade. La foto ha fatto il giro dei social: si vedono i due con una bottiglia di sciroppo per la tosse, una gassosa e del liquido viola nel bicchiere, proprio come si presenta la droga Purple Drank, ottenuta mescolando in eccesso sostanze lecite. Anche i giornali hanno ripreso la notizia, chiedendosi se i due si stessero facendo, ma era tutto uno scherzo.

MANDELLI, SCHERZO IENE: IL SELFIE CON SHADE E LA PURPLE DRANK

In quel selfie non c’era traccia di Purple Drank, c’era al massimo lo zampino de “Le Iene”. In molti ci sono cascati, pensando davvero che Francesco Mandelli e Shade si facessero di questa bevanda. Ma era tutto un piano scherzoso organizzato dalla Iena Sebastian Gazzarini. Lo scoprirete stasera con la messa in onda del servizio che svela il dietro le quinte della polemica di questi giorni. Al momento c’è solo un video di anticipazione, nel quale si fa riferimento anche ad un nostro pezzo riguardo il selfie in questione che ha fatto molto discutere sui social. I due, dopo aver letto decine di commenti offensivi nei propri confronti, si sono difesi sui social. Lo ha fatto in primis Shade che si è difeso pubblicando una serie di Instagram Stories in cui sottolineava che sia lui che l’attore non avrebbero mai sponsorizzato il Purple Drank. E infatti il mistero è stato risolto: era tutto uno scherzo…





© RIPRODUZIONE RISERVATA