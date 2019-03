Le Iene contro Fausto Brizzi/ Video, Tania Sanchez Diaz non conosce Alessandra Bassi?

Le Iene tornano ad occuparsi del caso Brizzi. Lo annuncia il programma di Italia 1 su Facebook: «Questa sera vi racconteremo di più su questa storia». Il riferimento è ad una ragazza spagnola, Tania Sanchez Diaz, testimone cruciale del procedimento giudiziario archiviato nel gennaio scorso, in cui il regista romano era accusato di violenza sessuale. La 27enne nata a Bilbao ha messo agli atti che aveva conosciuto Alessandra Bassi, una delle tre ragazze che hanno denunciato Fausto Brizzi per molestie, durante una vacanza a Ibiza. Bassi le avrebbe detto che «per avere un po’ di fama in Italia, bastava andare in tv e dire di essere stata molestata da Brizzi durante un provino». Altre ragazze avrebbero accettato, lei invece no. Questa dichiarazione a verbale ha influenzato il procedimento, ma Alessandra dice di non aver mai visto Tania e di non essere mai stata a Ibiza. Per questo Le Iene hanno messo a confronto le due ragazze, ma quando si incontrano Tania Sanchez Diaz non riconosce neppure la Bassi.

LE IENE E IL CASO BRIZZI, TANIA SANCHEZ DIAZ NON CONOSCE ALESSANDRA BASSI?

Quali altri novità ci sono sul caso Brizzi? Le Iene non hanno gradito le critiche di chi ha parlato di un “metodo Iene”. Il riferimento è all’articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera in cui si parla della gogna mediatica contro il regista romano. Anche l’ex premier Matteo Renzi aveva accolto con soddisfazione l’archiviazione. Ora il programma replica rilanciando le accuse e ipotizzando invece un “metodo Brizzi”, in riferimento a questa testimonianza. Quando Roberta Rei si è presentata dalla ragazza spagnola, questa comincia a negare tutto appena vede il verbale della sua dichiarazione. Nega di chiamarsi Sanchez Diaz, quanto aveva dichiarato precedentemente all’inviata, di conoscere Fausto Brizzi e perfino l’inglese, che però parlava bene. Ma sui social risulta che è amica di Claudia Zanella, ex moglie di Fausto Brizzi. L’appello de Le Iene, che hanno chiesto a Brizzi di sporgere denuncia contro il programma per discutere le storie di quelle 15 ragazze è rimasto inascoltato. Ma la vicenda non è affatto chiusa.





