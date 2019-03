Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 marzo 2019, dopo i risultati delle estrazioni del week-end: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 31/2019. Lotto e 10eLotto: la risposta vincente per un inizio settimana fortunato. Si inizia la giostra dei nuovi concorsi, che regaleranno agli appassionati baciati dalla dea bendata diversi e ricchi premi. Entrambi i giochi Sisal promettono di ottenere vincite di varia natura, dal bottino più piccolo a quello più grande. Ancora una volta a dimostrare quanto stiamo affermando è la statistica ufficiale diffusa da Agipronews, che ci permette di scoprire subito la classifica dei premi. Vince su tutta la linea il Lotto, con 600 mila euro centrato a Mapello, nel Bergamasco, grazie ad una cinquina su Tutte le ruote. La vittoria del giocatore è doppia: non solo il tesoretto portato a casa, ma anche il secondo posto sul podio delle vincite del 2019, ad un passo dai 630 mila euro realizzati in provincia di Torino il 24 gennaio. Quaterna invece per Napoli del valore di 120 mila euro, vincita ottenuta grazie ad una giocata sulla ruota campana. Per il 10eLotto troviamo invece una tripletta da 20 mila euro per il primo posto della Top 10. Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, registra un 6 con opzione Oro, mentre Gallarate, in provincia di Varese, indovina un 9 e Manfredonia, in provincia di Foggia, imbrocca un 8 con opzione Doppio Oro. Al secondo posto troviamo invece una doppia vincita registrata a Surbo, in provincia di Lecce, del valore di 12.500 cadauna. Il montepremi annuale del gioco Sisal ammonta infine a 906 milioni di euro, di cui più di 27 milioni realizzati grazie all’estrazione dello scorso sabato.

Jackpot del SuperEnalotto ancora in salita: il montepremi avrà il valore di 118,2 milioni di euro per l’estrazione di questa sera. Continuano a combattere tutti i giocatori della Sisal che sperano in un’estrazione della sestina vincente, finora rimasta imbattuta. Aumentano invece le quote secondarie, grazie alle vincite centrate lo scorso sabato ed al precedente concorso. Secondo la statistica, il 5 supera il valore di 48 mila euro grazie a cinque tagliandi vincenti, mentre quattro giocatori realizzano oltre 33 mila euro con il 4+. Aumenta il proprio bottino anche il 3+, con 2.787 euro in premio destinati a 127 appassionati. I vincitori del 4 sono invece 748, mentre il premio è di 331,03 euro. Piccolo rialzo anche per il 3 da 27,87 euro e per il 2 da 5,23 euro: nel primo caso i vincitori sono 26.801, mentre nel secondo sono 443.948 i biglietti ad aver registrato la vincita. Chiudiamo la classifica con la storica tripletta del SuperStar, con in testa il 2+ da 100 euro. I giocatori che hanno totalizzato la vincita sono 2.079, mentre 14.363 gli appassionati ad aver imbroccato il bottino da 10 euro dell’1+. Infine come sempre i 5 euro dello 0+, che questa volta ha premiato 31.732 partecipanti.

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo sotto ai riflettori, per una serata ricca di sorprese e premi grazie alla nuova estrazione. Mentre tutti i giocatori si chiedono se la sestina vincente verrà centrata, le quote secondarie continuano a rubare la scena. Il dubbio però rimanere sempre lo stesso e per tutti gli appassionati della Sisal: come spendere il bottino? La nostra Rubrica risponde all’istante e vi parla di un nuovo progetto che abbiamo selezionato su KickStarter. Parliamo di ActivePuzzle, un metodo innovativo per costruire robot senza alcun tipo di codice e programmazione. Nessun monitor per seguire l’andamento del progetto, ma solo la propria fantasia e la possibilità di sfruttare ogni tassello per realizzare la propria struttura preferita. ActivePuzzle è provvisto di diverse tessere per molteplici funzioni, dal blocco per la batteria fino a quello per il sensore e molto altro ancora. Quindici giorni di tempo per poter partecipare all’asta ed oltre 13 mila euro di goal, già realizzato.

Lotto e numeri vincenti ancora in cima alle preferenze degli appassionati della lotteria, che si riuniranno oggi per la nuova estrazione. Molte schedine sono rimaste per ora vuote, a causa delle tante idee e dubbi legati a quali combinazioni giocare. La nostra Rubrica ha già selezionato per voi news e numeri da utilizzare in previsione del nuovo concorso, grazie alla complicità della smorfia napoletana. Parliamo di un’iniziativa lanciata da un negozio di abbigliamento, che nel Regno Unito è riuscito ad attirare l’attenzione dei media grazie ad una scelta particolare. Sembra infatti che la titolare abbia deciso di assumere diversi ladri esperti perché cercassero di derubarla. Il motivo? Capire quali misure di sicurezza prevedere all’interno del proprio locale. L’annuncio di lavoro pubblicato dall’imprenditrice è diventato virale, anche per via della promessa della donna di lasciare al ladro di turno tre degli oggetti prelevati con la refurtiva. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ladro, 79, la sicurezza, 76, il negozio, 11, il vestito, 25, e il bottino, 66. Come Numero Oro scegliamo invece l’esperto, 88.



