TAYLOR MEGA SENZA FRENI SU TINDER/ Video Le Iene: “mi sono iscritta perchè avevo…”

Taylor Mega ammette di essersi iscritta in passato davvero a Tinder, la app che consente d’incontrare e conoscere nuova gente perché, essendo single, aveva voglia di avere incontri intimi. “Una volta mi sono iscritta in una serata pazza. Poi mi sono tota dopo due ore perché avevo troppe richieste” – spiega la Mega all’inviata delle Iene Mary Sarnataro che le chiede se sia poi uscita con qualcuno – “non sono mai uscita perché ho un po’ di timore, però, sono uscita con persone conosciute sui social. Dopo la prima serata, però, non ho approfondito”. Arriva così il momento dell’iscrizione e Tayor confessa: “spero che non sia ancora attivo il mio account” – dice all’inviata che le chiede il motivo de suo arrivo su Tinder – “avevo voglia di… Non o potevo dire”, confessa la Mega. Al momento di scegliere le foto, arriva una nuova confessione osè. “Qui escono por.…. Ma dai, tutti li fanno. Da sola? Macché, con Tony”, dice la Mega che poi confessa anche di essere stata con donne. Arriva così il momento di attirare le sue vittime e nella rete di Taylor finiscono ben tre ragazzi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BUFERA SOCIAL PER TAYLOR MEGA

Una folle notte da sudarsi per tre utenti di Tinder, finiti nelle mire de Le Iene e di… Taylor Mega. L’influencer infatti si è iscritta sul noto sito di incontri online per incontrare possibili compagni di avventure per poi costringerli a subire delle prove non da poco. E sui social network si è scatenato il dibattito sul ruolo della fidanzata di Tony Effe, membro della Dark Polo Gang. Ecco una carrellata di commenti su Twitter: «Mamma mia Taylor Mega che poraccia», «#LeIene se è per comportamenti come quello di Taylor Mega che il femminismo combatte, allora è il momento di fare tabula rasa e di rivedere le vostre priorità..», «Io comunque boh, sono perplessa. Si dovrebbe commentare il servizio su Taylor Mega? Se sì, come?», «Taylor Mega che si presta allo scherzo de #LeIene e tranquillamente si spoglia…. Cosa non si fa per 5 minuti di visibilità». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TAYLOR MEGA E TINDER: IL VIDEO

Cosa si è disposti a fare pur di conquistare una bellezza mozzafiato come Taylor Mega? Le Iene, con Mary Sarnataro, hanno “reclutato” la sexy influencer per vedere cosa farebbe un uomo pur di “concludere” con lei. Dopo averla iscritta con un falso nome a Tinder, noto social di incontri, Le Iene hanno ricevuto tantissime richieste di appuntamento. Tre fortunati vengono dunque invitati a casa dell’influencer per godersi la serata: dopo aver scoperto che dietro “Veronica” si celava Taylor Mega, i tre uomini iniziano a ricevere una carrellata di sorprese, per nulla belle come la prima. Un piccolo esperimento su cosa muove l’istinto maschile di fronte a queste situazioni, con l’ex fiamma di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta che si è prestata a questa indagine “sociologica”: clicca qui per vedere il video. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TAYLOR MEGA PROTAGONISTA A LE IENE

Taylor Mega protagonista di un servizio de Le Iene Show nella puntata in onda questa sera su Italia 1. Nel mondo, i siti e le app di incontri sono sempre più popolari e tra le più famose c’è Tinder. L’inviata delle Iene, Mary Sarnataro ha così organizzato un servizio con la collaborazione di Taylor Mega che ha accettato di sedurre tre ragazzi sulla famosa app. Con un mini abito che mette in evidenza le gambe lunghe e snelle, il lato B assolutamente perfetto e un seno prosperoso, Taylor Mega, nei panni di una qualunque Veronica, diventa il sogno proibito di ragazzi inconsapevoli di essere caduti nella trappola delle Iene. Scoprire, però, che il sogno erotico si chiama Taylor Mega ed è l’ex fidanzata di Tony Effe e di Flavio Briatore potrebbe spiazzare i tre ragazzi, convinti di poter presto realizzare il loro sogno. A rovinare i loro piani, però, sarà proprio l’inviata della trasmissione di Italia 1.

TAYLOR MEGA REPLICA AGLI HATERS: “ABERRANTE”

Bellissima e sicura di sè, Taylor Mega continua a finire anche nel mirino degli haters. L’influencer, tra i tanti messaggi ricevuti, ha deciso di replicare duramente ad una ragazza che le ha scritto: “gente come te è il motivo per cui le donne, nel 2019, vengono, a questo punto giustamente, vengono ancora prese per mig*otte e motivo per cui donne nel 2019 vengono massacrate, bruciate, uccise, picchiate, insultate”. Un messaggio choc quello ricevuto da Taylor, assolutamente condannabile e che ha spinto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a replicare con una serie di storie. “Io trovo aberrante che nel 2019 ci siano persone che facciano ancora questi discorsi, ma soprattutto questo commento è stato fatto da una ragazza e questa cosa, devo essere onesta, mi spaventa tantissimo perché se non siamo le prime a supportarci a vicenda, ma come possiamo pensare e sperare che lo facciano gli uomini? Io sono convinti che siamo tutti liberissimi di commentare in maniera positiva o negativa un post, ma la domanda che voglio fare io adesso al pubblico di Alpha Woman è questa: ma secondo voi è giusto lanciare tutto quell’hating nei confronti solo perché posta una foto in bikini?”, chiede la Mega. A difendere taylor è proprio la pagina Instagram Alpha Woman che ha condannato le parole e l’autrice di un messaggio choc.





