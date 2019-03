Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 13 marzo: numeri vincenti (conc 211/2019)

C’è una domanda che sta assalendo gli appassionati di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Quali sono i numeri vincenti dell’ultimo concorso? L’attesa è frenetica, perché in ballo ci sono vincite e di conseguenza sogni da realizzare. Ma non è ancora il momento dell’estrazione di oggi, mercoledì 13 marzo. Se la fortuna è fondamentale per conquistare un bel premio, la pazienza è fondamentale in questi frangenti. C’è voglia di centrare il “6”, che in effetti si sta facendo desiderare nelle ultime settimane. Nell’estrazione di mercoledì scorso infatti nessuno ha indovinato la combinazione vincente, ma non sono mancati giocatori che sono andati vicino al colpaccio. Sono state quindici infatti le schedine risultate vincenti per quanto riguarda il “5”, che è valso 628,62 euro per ognuno dei vincitori. Stasera dunque bisogna fare meglio: siete pronti per la nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto?

Per chi ora sta scoprendo SiVinceTutto Superenalotto, è bene precisare le modalità di gioco, che sono comunque molto semplici. Ogni mercoledì viene messo in palio tutto il montepremi. Inoltre, sono aumentate rispetto al passato le possibilità di vincita, perché si giocano il doppio dei numeri, ben 12, con l’obiettivo di indovinarne la metà, 6. Se ancora non avete effettuato la vostra giocata, siete ancora in tempo, perché si può giocare fino alle 19.30 del giorno dell’estrazione, quindi oggi. Ma se non volete perder tempo, c’è anche la possibilità di abbonarsi per 2, 3, 4 e 5 concorsi consecutivi a quello aperto con la propria combinazione preferita. E se vincerete, non dimenticate di ritirare la vincita. Sembra una cosa banale da dire, ma non è affatto scontata. Il termine massimo entro cui presentare le ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Dopo 60 giorni, invece, si potrà consegnare la ricevuta solo presso gli uffici Sisal di Milano e Roma.

