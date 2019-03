Genova, marito illuso dalla moglie: pena ridotta/ 16 anni di carcere per omicidio

Aveva ucciso la moglie ma era stato illuso. Per questo motivo il giudice del tribunale di Genova ha deciso di ridurre gli anni di reclusione dell’assassino. Dopo la pena dimezzata per gelosia di pochi giorni fa, una nuova sentenza destinata a far discutere, sempre riguardante un caso di omicidio. Il giudice ha infatti deciso di dimezzare da 30 a 16 anni la pena di Javier Napoleon Pareja Gamboa, operaio originario dell’Ecuador di 52 anni, che aveva ucciso sua moglie, Jenny Angela Coello Rayes di 46 anni, ad aprile dello scorso anno, all’interno dell’appartamento dove i due vivevano. Stando a quanto si legge nella sentenza, la donna aveva detto al marito di aver lasciato l’amante, ma in realtà il rapporto clandestino stava continuando e il 52enne compagno, accecato dalla gelosia, ha così deciso di uccidere la consorte. L’uomo ha preso un coltello da cucina e ha inferto una serie di fendenti al petto della moglie che aveva finto di aver lasciato l’amante.

GENOVA, MARITO ILLUSO DALLA MOGLIE: PENA RIDOTTA

L’uomo ha colpito la moglie mosso da «un misto di rabbia e disperazione – si legge nella sentenza – profonda delusione e risentimento, ha agito sotto la spinta di uno stato d’animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile». Il giudice ha quindi aggiunto: «L’uomo non ha agito sotto la spinta della gelosia, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso allo stesso tempo». Sono state così riconosciute le attenuanti generiche che hanno permesso di ridurre la pena a 16 anni di reclusione anziché i 30 richiesti dall’accusa. Ancora una volta ci si trova di fronte ad una sentenza che fa discutere, anche perché, grazie al rito abbreviato, l’omicida aveva già ottenuto un enorme sconto, passando dall’ergastolo ai 30 anni. Ora la nuova decurtazione che potrebbe ulteriormente diminuire grazie ai premi per buona condotta: non sarebbe meglio forse rivedere l’ordinamento italiano per i casi di omicidio?

