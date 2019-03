Kendall Jenner, un serpente come elastico per capelli/ Foto, fan senza parole

La nota top model Kendall Jenner ha posato utilizzando un serpente come elastico per capelli. Ha così presentato al suo pubblico il suo nuovo animale domestico, tramite Instagram. Immagini che hanno creato immediatamente polemiche, lasciando tutti senza parole. Non si tratta della prima modella a fare questo, anzi di recente sembra essere diventata una moda dilagante, ma quello che più ha scandalizzato il pubblico è anche il nome che questa ha dato alla sua storia. Ha scritto infatti: “Mio figlio“, aprendo una lunga polemica. Nel filmato postato si vede il rettile che si attorciglia attorno al suo chignon diventando di fatto un vero e proprio elastico per capelli. Poco dopo la Jenner ha deciso di pubblicare un’immagine dove sempre il suo serpente “domestico” le si attorcigliava attorno al braccio, mostrandosi in tutta la sua bellezza ma mettendo anche i brividi sulla schiena ai più sensibili.

Kendall Jenner, un serpente come elastico per capelli: polemica degli animalisti

Contro Kendal Jenner si sono scagliati gli animalisti, visto il suo utilizzo di un serpente come elastico per i capelli. La storia pubblicata su Instagram è rimasta solo ventiquattro ore tra le storie, ma ha alzato un polverone. In molti hanno voluto sottolineare come si tratti di un animale e non di un accessorio. Alcuni hanno additato anche attributi non proprio simpatici nei suoi confronti, tra cui: “Sei proprio una persona vile”. Alcuni hanno invece sottolineato come si stesse facendo del male al rettile, spiegando che può essere pericoloso decontestualizzarlo visto che il suo posto è nella natura. Kendal Jenner di certo non è l’unica ad essersi esibita con foto abbastanza equivoche con protagonista un serpente, anzi di recente sono molte i vip che hanno preso questa strada attirando sempre e solo polemiche.

