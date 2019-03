Fabrizio Corona “seduce” Barbara d’Urso/ Video: “Sei sempre più bella!”, e lei…

Ieri sera Barbara d’Urso ha ospitato Fabrizio Corona durante la prima puntata di Live – Non è la d’Urso. Inizialmente il catanese era presente in studio ma poi, ha confessato di non avere ricevuto il permesso dal tribunale e doveva rientrare a casa per le 23. “Io ho un affidamento in corso, avevo chiesto un permesso e non mi è stato dato, il permesso non mi è stato dato perciò alle 23 devo rientrare”. A questo punto, la conduttrice si è presa le scuse in diretta TV e poi l’ex di Belen è fuggito nella sua abitazione come Cenerentola. Successivamente si è collegato proprio da casa, per una sorta di “uno contro tutti” che l’ha visto confrontarsi con Mauro Coruzzi, Antonella Boralevi, Alessandro Cecchi Paone, Enrica Bonaccorti e Alessandro Sallusti. Corona è stato lasciato parlare molto, tra deliri di onnipotenza e sproloqui. “Io sono un pezzo della storia di questo Paese”, ha confidato. Bisognerebbe capire se in bene oppure in male… difficile dire quanto il suo apporto sia stato positivo nella società.

Fabrizio Corona: le avances a Barbara d’Urso

Fabrizio Corona in collegamento con Live – Non è la d’Urso, ha parlato del suo lavoro, di Belen e di quanto sia un esempio per i giovani (secondo lui, ovviamente). “Io vengo seguito da tante persone e influenzo tante persone. Ritengo di essere una persona eccezionale, speciale. Ho un’azienda di 20 persone. Io famoso grazie a Belen? Belen era una sconosciuta quando stava con me. Io ho talento, genialità. Ritengo di essere superiore nel mio campo rispetto a quello che mio padre ha fatto nel suo. Sono un esempio per i giovani”. Ancor prima di collegarsi, il siciliano si è scusato con Barbara d’Urso che accettando le sue scuse ha confidato: “Quando una persona riesce a chiedere scusa o a chiedere perdono, credo che il perdono vada dato sempre. Io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio ma è importante che tu abbia fatto questo gesto”. Prima di salutare pubblico e conduttrice, Corona ha fatto i complimenti a Carmelita: “Barbara non ci vediamo da nove anni, ma devo dire che passa il tempo ma diventi sempre più bella”. “Ci vediamo fra pochissimo” – ha replicato la d’Urso rivolgendosi al pubblico per mandare la pubblicità – “Grazie, è un galantuomo diciamo così”.

PASSA IL TEMPO MA DIVENTI SEMPRE PIÙ BELLA. #noneladurso pic.twitter.com/N6SRfDqvQp — trashbiccis (@trashbiccis) March 13, 2019





