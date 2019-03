Gianni Bella compie 72 anni/ Foto: gli auguri di compleanno della sorella Marcella

Gianni Bella compie 72 anni oggi, giovedì 14 marzo e per lui sono arrivati gli auguri più belli, quelli della sorella Marcella che, in tutti questi anni, non l’ha mai lasciato solo sostenendolo e organizzando anche serate in sui onore per celebrare la sua grande artistica. Marcella Bella, reduce dall’avventura di coach e giudice a Ora o mai più, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto del fratello scrivendo: “buon compleanno Gianni, tanti auguri a te”. Un messaggio che è stato prontamente condiviso anche dai followers di Marcella che hanno colto l’occasione per fare gli auguri a quello che è uno degi autori più importanti della musica italiana. Quello di quest’anno è un compleanno importante per Gianni Bella che ha deciso di regalarsi “L’emozione non ha voce”, libro scritto da Pierguido Asinari che ha deciso di raccontare la storia artistica di Bella. Un libro che è stato presentato alla Fetrinelli di Parma con la partecipazione dello stesso Gianni e della figlia Chiara.

GIANNI BELLA: LA RINASCITA DOPO L’ICTUS

Nel 2010, Gianni Bella è stato colpito da un ictus. Dopo anni di cure e terapie, Gianni ha lentamente ripreso in mano la sua vita. Pur non parlando benissimo, l’artista riesce a farsi comprendere dalle persone che lo amano e anche a cantare. La musica ha sempre fatto parte della vita di Gianni Bella scrivendo anche una canzone per la sorella Marcella. “Lui ha sempre pensato di non riuscire più a scrivere canzoni”, ha confidato la cantante di Montagne verdi ai microfoni di Domenica In. “Gli ho ordinato di non dare le sue canzoni ad altre donne. Quando sentii ‘L’emozione non ha voce’ impazzii, volevo cantarla io ma poi Gianni la diede ad Adriano (Celentano, ndr)”, ha poi aggiunto Marcella durante a chiacchierata con Mara Venier.

Visualizza questo post su Instagram #BUONCOMPLEANNOGIANNI!#tantiauguriate🎂🎉🎈🎊🎉🎀🎁 Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official) in data: Mar 14, 2019 at 3:46 PDT





