LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 32/2019. L’appuntamento di oggi aprirà i battenti entro breve ed è arrivato il momento per tutti gli appassionati di scoprire i numeri vincenti ed i premi del precedente concorso. Secondo i dati di Agipronews, la statistica accende i riflettori sul 10eLotto e la vincita registrata a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, del valore di 2,7 milioni di euro. Un bottino ottenuto grazie ad un 10 con Opzione Oro ed una giocata da soli 2 euro. La vittoria del fortunello è doppia, visto che si trata della seconda vincita più alta di quest’anno ed entra nella Top 5 della storia del gioco. In testa ancora la vincita da 5,4 milioni di euro che lo scorso 14 febbraio è stata centrata a Marcianise, in provincia di Caserta. Per quanto riguarda l’ultimo appuntamento, al secondo posto del podio troviamo 100 mila euro in premio realizzati a Palermo con un 9 ed un altro 9 da 50 mila euro a Roma, unito all’Opzione Oro. La vincita più alta del Lotto premia invece un appassionato di Rocca Priora, nei dintorni della Capitale, con più di 50 mila euro grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi su Bari e associata al LottoPiù. Circa 27 mila euro sono stati entrati invece a San Barrano, in provincia di Cremona, mentre un giocatore di Ladispoli, in provincia di Roma, ha imbroccato 23.750 euro. A seguire un vincitore di Ferentino, in provincia di Frosinone, con un premio da 15.875 euro ed infine Roma con ambo secco sulla ruota capitolina ed un bottino del valore di 15.635 euro. Ultimo gradino per Torrice, sempre in provincia di Frosinone, dove è stato realizzato un premio che supera i 14 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ritorna con il suo Jackpot nella prima serata di oggi, pronto per una nuova estrazione. 119.4 milioni di euro per la super vincita prevista per questa sera, con un’incognita ancora da svelare: un fortunello riuscirà a tagliare il nastro della vittoria? Prima di immergerci nel nuovo concorso, rivediamo quanto accaduto nell’ultimo appuntamento grazie alla statistica ufficiale. Primo posto per il 4+ da oltre 33 mila euro registrato da 4 giocatori, mentre otto vincitori per il bottino del 5, pari a quasi 25 mila euro. Scende il 3+ da 2.771 euro e 94 appassionati fortunati, mentre 603 tagliandi vincenti centrano i 336,25 euro del 4. Ultime due posizioni per il 2 da 27,71 euro e 22.026 vincitori ed il premio da 5,56 euro legato al 2 e indovinato da 340.829 vincitori. Passiamo ora al SuperStar ed alle quote minori con premio standard, a partire dal 2+. Il premio da 100 euro è stato imbroccato da 1.332 appassionati, mentre 9.509 biglietti fortunati totalizzano i 10 euro dell’1+. Chiudiamo con i 5 euro dello 0+, vinto da 21.301 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e questo vuol dire una nuova possibilità di centrare il Jackpot. Una vera impresa per tutti gli appassionati, che anche oggi potranno sfidare la fortuna e cercare di ottenere il montepremi e i bottini previsti per le quote secondarie. E’ arrivato il momento anche di pensare alla vincita ed ai minuti subito successivi alla conquista del traguardo. Ovvero come valorizzare al meglio il nostro bottino ed investire una fetta della vincita in progetti e idee. La nostra Rubrica si è già attivata per darvi qualche consiglio valido e con l’aiuto di KickStarter abbiamo individuato POCAP. Un’idea semplice ed utile per tutti, dato che si parla di un cappellino realizzato con un tessuto resistente all’acqua, super flessibile ed in grado di essere riposto in una comoda bustina. In questo modo POCAP potrà essere riposto in zaini, borse e marsupi, pronto all’uso in ogni momento ed in qualsiasi circostanza. Il goal previsto era di circa 4 mila euro: già raggiunto! L’asta rimarrà però aperta ancora per 33 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti in arrivo: manca pochissimo alla nuova estrazione e tutti gli appassionati si stanno già organizzando per assistere al concorso. L’appuntamento però prevede uno step essenziale senza cui non si potrà partecipare al gioco. Parliamo ovviamente di numeri e schedine, alla base della lotteria italiana. Per evitare di rientrare fra gli esclusi, la nostra Rubrica ha già trovato per voi una notizia fresca da cui estrarre i numeri grazie alla smorfia napoletana ed al suo occhio attento. Parliamo di Carpa Koi, il pesce più costoso al mondo che viene allevato in Giappone e che ora è quotato a 1,5 milioni di euro. Dai colori rossi e bianchi, S Legend è un’esemplare prezioso che un collezionista nipponico ha acquistato grazie ad un’asta ad Hiroshima: il pesce ha registrato una vittoria assoluta durante l’All Japan Koi Show dell’anno scorso e secondo l’opinione di molti riuscirà a raddoppiare anche nell’edizione 2019. 101 cm di lunghezza ed un altro record registrato: aver superato il prezzo più alto precedente, che si aggirava a circa 550 mila euro. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la carpa, 86, l’asta, 36, il premio, 74, la varietà, 67, ed il costo, 75. Come Numero Oro scegliamo invece il Giappone, 2.



