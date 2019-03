Made in Italy, proposta di Salvini/ “Gli storici marchi devono rimanere in Italia”

Arriva la proposta della Lega salva “Made in Italy”. L’idea del ministro dell’interno Matteo Salvini per tutelare gli storici marchi italiani, consiste nell’obbligare le aziende straniere che acquistano i grandi marchi del Belpaese, a mantenere la produzione in Italia. Così facendo il titolare del Viminale punta a ridurre il problema dello shopping sottocosto delle aziende tricolore. «Vogliamo difendere con le unghie e con i denti e con leggi di buon senso – le parole del vice-presidente del consiglio durante apposita conferenza stampa tenuta alla Camera – le aziende italiane e i marchi storici. Se poi vuoi aprire con il nome della Pernigotti o della Borsalino aziende in Russia o Cina, devi comunque mantenere la produzione in Italia per conservare il marchio storico». Molte volte, praticamente nella quasi totalità dei casi, chi acquista note aziende italiane poi trasferisce la produzione all’estero, e di Italia rimane ben poco.

MADE IN ITALY, PROPOSTA DI SALVINI

Con tale norma la Lega punta a salvaguardare il “Made in Italy” e nel contempo anche l’economia italiana, evitando la fuga di aziende all’estero. «Marchi storici – prosegue il vice-premier – ormai sono di multinazionale stranieri, che continuano a spacciare per made in Italy cose che non lo sono. A noi interessa che il consumatore sappia cosa compra, cosa che oggi non è permessa, nel nome del libero mercato, che è caos totale». Salvini cita quindi il caso della Pernigotti, acquistata recentemente da una multinazionale turca, che produce i famosi cioccolatini appunto in Turchia: «Ci metti allora una etichetta così grande dove scrivi ‘Made in Turchia’, cosa che oggi l’Europa impedisce». Il ministro leghista ha spiegato che dopo le elezioni europee del 26 maggio, quella del “Made in Italy” sarà una battaglia che verrà portata avanti: «E’ uno strumento per la difesa del Made in Italy e delle aziende italiane – conclude con una frecciata all’opposizione – siamo al governo da 9 mesi, se fosse stato approvato anni fa alcune aziende avrebbero operai al lavoro, ma meglio tardi che mai».

