Sciopero venerdì 15 marzo di studenti e docenti / In piazza per il clima: gli orari

Sciopero degli studenti italiani in tutta Italia previsto per domani, venerdì 15 marzo. I giovani del Belpaese aderiranno così allo sciopero globale per il clima, il cosiddetto “Global Strike For Future”, a cui parteciperanno ben 98 paesi in tutto il mondo. Un’imponente manifestazione sul clima che giunge dopo una serie di iniziative organizzate sempre di venerdì in diverse città del mondo, nei famosi “Fridays for Future”, che sono stati lanciati dalla giovane svedese Greta Thunberg, 16enne che è stata anche proposta per il premio Nobel per la Pace del 2019. Ovviamente alla base delle manifestazioni in giro per il mondo vi sono i cambiamenti climatici che stanno da tempo trasformando il nostro pianeta, purtroppo in negativo, come ad esempio lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento delle temperature medie. Obiettivo delle manifestazioni studentesche, lanciare un appello ai vari capi di stato, chiedendo loro un impegno concreto per provare a risolvere il problema del clima.

SCIOPERO STUDENTI E DOCENTI VENERDÌ 15 MARZO

Si tratta, va precisato, di manifestazioni “apolitiche”, senza bandiere, ma di ragazzi che hanno semplicemente a cuore lo stato di salute del pianeta, e che puntano appunto a lottare affinché la terra venga difesa. Previsti, oltre a migliaia di studenti, anche tremila scienziati a sostegno del cambiamento climatico, nonché i docenti e il personale ATA. Nella giornata di venerdì è quindi molto probabile che le lezioni di numerose scuole superiori e università procedano a singhiozzo dal nord a sud della nostra penisola. Per quanto riguarda le manifestazioni, questo è l’elenco nelle principali città d’Italia.

Milano (Piazza della Scala) ore 9.00-13.15;

Torino (Piazza Arbarello) ore 09.30-14.00;

Genova (Piazza De Ferrari) ore 17.00-18.30;

Bologna (Piazza Maggiore) ore 9.00-13.00;

Firenze (Piazza Santa Croce) ore 9.00-13.00;

Roma (Piazza Madonna di Loreto) ore 11.00-14.00;

Napoli (Piazza Garibaldi) ore 9.00-13.00;

Bari (Piazza Prefettura) ore 10.00-13.00;

Cosenza (Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci) ore 9.30;

Messina (Piazza Unione Europea) ore 18.00-21.00;

Catania (Via Etnea, Villa Bellini) ore 9.00;

Palermo (Piazza Verdi) ore 9.00;

Cagliari (Piazza Garibaldi) ore 9.00.

Ricordiamo che venerdì 15 marzo sciopereranno anche i docenti e il personale ATA, così come comunicato dal Miur.



