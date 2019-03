Tajani “Da Mussolini anche cose buone”/ Bufera sul presidente dell’Europarlamento

E’ polemica dopo le parole che il presidente del Parlamento Europeo in quota a Forza Italia, Antonio Tajani, ha proferito su Benito Mussolini. Parlando ai microfoni de La Zanzara, noto programma radiofonico in onda sull’emittente Radio 24, ha spiegato: «Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla». Lo stesso forzista ha poi aggiunto, premettendo di non essere fascista e di non condividere il pensiero politico del Duce: «Se bisogna essere onesti Mussolini ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l’istituto per la ricostruzione industriale». Tajani non “butta via tutto”, qualcosa va pur salvato del fascismo e di Mussolini: «Certamente sì – le parole del politico – certamente non era un campione della democrazia. Alcune cose sono state fatte, bisogna sempre dire la verità. Non bisogna essere faziosi nel giudizio. Complessivamente non giudico positiva la sua azione di governo, però alcune cose sono state fatte».

TAJANI “DA MUSSOLINI ANCHE COSE BUONE

Non mettendo assolutamente in dubbio la buona fede del presidente del parlamento europeo, era prevedibile che le sue dichiarazioni avessero scatenato un putiferio, e così è stato. «Affermazioni incredibili da Tajani su Mussolini – scrive sulla propria pagina Twitter Udo Bullmann, eurodeputato del partito socialdemocratico tedesco – come può un presidente del Parlamento europeo non riconoscere la natura del fascismo? Abbiamo bisogno di chiarimenti rapidi». Quindi il politico di Gießen ha aggiunto: «Due ore dopo la lode a Mussolini, Tajani incontra Salvini e Meloni, gli italiani di estrema destra. Dopo Orban è questo il profilo futuro del Ppe?». Immediata la replica dello stesso Tajani, che sempre su Twitter ha pubblicato un post in sua difesa «Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo. Sono da sempre un antifascista convinto. Non permetto a nessuno di insinuare il contrario».

