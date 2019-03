Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: strage a scuola in Brasile (14 marzo 2019) 

Terribili sono le ultime notizie che ci arrivano dall’altra parte del mondo. 10 morti in una scuola brasiliana, tra di essi anche i due studenti che hanno effettuato la strage. L’efferato fatto di sangue è accaduto in una scuola di Suzano, una popolosa cittadina vicina alla capitale brasiliana. Qui nell’ora della ricreazione due studenti incappucciati hanno fatto irruzione in una scuola armati di una pistola, alcune bombe molotov e alcune armi bianche. Una volta arrivati nel cortile hanno iniziato ad uccidere gli inermi studenti, alla fine presi probabilmente dal panico si sono tolti la vita. I due di cui non si conoscono le generalità erano amici, non è ancora chiaro se frequentavano anch’essi l’istituto scolastico. Non è la prima volta che una strage del genere avviene in Brasile, anche se questa è la più grave per numero di vittime.

Ultime notizie, donna muore per difendere la sua auto

Incredibile episodio quello avvenuto a Noventa Vicentina, un popoloso borgo in provincia di Vicenza. Qui una donna è stata scaraventata fuori dalla sua Mercedes da un bandito che aveva intenzione di sottrargli l’auto, la donna si è però aggrappata alla portiera del mezzo allo scopo di impedire la fuga del malfattore. L’azione non ha impedito che l’uomo cercasse di scappare trascinando la donna, durante la fuga il ladro ha perso il controllo dell’auto che ha sbattuto violentemente contro un palo. L’incidente ha provocato la morte della signora, una 40enne del luogo, il bandito si è allontanato successivamente sull’auto di un complice. Immediatamente è scattata la caccia all’uomo, con gli investigatori che hanno visionato le telecamere di sorveglianza ubicate in zona.

Ultime notizie, pena dimezzata per l’assassino di una donna

A pochi giorni della sentenza che citava come attenuante una “tempesta emotiva” avuta da un uomo che ha ucciso la compagna, arriva l’ennesima sentenza choc. Anche in questo caso a perdere la vita era stata una donna uccisa dal suo partner, per l’uomo che era stato immediatamente arrestato era stata chiesta dal PM la pena massima, 30 anni di reclusione. Il giudice di primo grado del tribunale di Genoa ha però dimezzato la richiesta, riconoscendo le “attenuanti generiche” in quanto l’omicida era pervaso da una “profonda disperazione” legata all’interruzione del rapporto amoroso. Immediate le proteste, non solamente da parte dell’avvocato della donna che aveva trovato la morte, ma anche da parte di Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell’Arci. La Chiavacci ha immediatamente richiesto l’introduzione di una norma ad hoc che escluda le attenuanti in caso di femminicidio.

Ultime notizie, stasera Inter e Napoli in Europa League

Speriamo che continuino a sognare le italiane in questa speciale settimana di coppe. Dopo l’impresa della Juventus si spera che nella lista dei qualificati ci saranno anche Napoli e Inter ma in Europa League. Si parte alle 18.55 con gli azzurri che sono forti del risultato dell’andata contro il Salisburgo. Più complicato sarà per l’Inter che in casa si troverà di fronte l’Eintracht Francoforte dopo lo 0-0 dell’andata. Completano la giornata le seguenti sfide: Dinamo Kiev Chelsea; Krasnodar Valencia; Arsenal Rennes; Benfica Dinamo Zagabria; Slavia Praga Siviglia e Villarreal Zenit.



