Eurojackpot/ Estrazione oggi 15 marzo 2019: i numeri vincenti! (concorso n 11/2019)

Nuovo appuntamento con la fortuna: oggi è in programma l’estrazione di Eurojackpot. Il montepremi è salito a 52 milioni di euro per il concorso di stasera, quindi c’è un bottino davvero invitante in ballo. Non è comunque l’unica motivazione dietro all’assalto che ogni venerdì si verifica. Sono dodici infatti le categorie di vincita. E questo vuol dire che se fallisce l’assalto al 5+2, ci sono ben altre undici occasioni per vincere. La settimana scorsa, ad esempio, in quattro hanno fallito l’impresa per un solo Euronumero, ma per loro è stata comunque festa. Hanno centrato il 5+1 che per ognuno di loro corrisponde ad un premio di oltre 500mila euro. Tra queste giocate fortunate però non ve ne sono fatte in Italia. E così pure per il 5+0, che vale 101mila euro per ognuna delle sette schedine risultate vincenti. E allora bisognerà impegnarsi per l’estrazione di oggi di Eurojackpot e soprattutto farsi trovare pronti.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

La vincita più alta realizzata la settimana scorsa con Eurojackpot in Italia è stata quella di 4.468,20 euro. La schedina fortunata ha centrato il 4+2. Un bel bottino, ma si può fare sicuramente meglio. Lo dimostrano le quote di cui vi abbiamo parlato sopra. Prepariamoci allora ad un’altra estrazione spettacolare, nella speranza che la fortuna faccia tappa anche in Italia per i premi più alti. Avete scelto i numeri, sperando siano quelli vincenti? Ci sono tante possibilità per giocare: dalle classiche schedine cartacee con cui mettere in gioco la propria combinazione alla Bacheca dei Sistemi, per chi ama invece il gioco di squadra. Ma c’è anche il Jackpot Milionario: basta consegnarla al rivenditore per sfidare la fortuna con una combinazione casuale di 5 numeri e 2 Euronumeri sempre al costo di due euro. Si può anche decidere di giocare la propria combinazione Eurojackpot preferita abbonandosi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. A prescindere dalla strada che avete scelto di imboccare, vi auguriamo che alla fine troviate una bella vincita!

