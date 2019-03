Fortuna, ammazzata di botte dal marito/ La mamma “Voglio cremarla ma lui non vuole”

Si torna a parlare della povera Fortuna Bellisario, la 36enne di Napoli che è stata uccisa lo scorso 7 marzo dal marito. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Miano, dopo che il compagno l’aveva picchiata fino alla morte. Ad un certo punto, forse rendendosi conto di quanto commesso, ha chiamato i sanitari dicendo: «Non respira più, aiutatemi». Gli operatori del 118 hanno provato invano a rianimarla ma quelle botte sferrate da Vincenzo Lo Presto, il marito 41enne, hanno provocato alla donna lesioni troppo gravi. Il marito ha prima pestato la donna a mani nude per poi “finirla” con una gruccia per vestiti dopo l’ennesimo litigio: il motivo di tale follia? L’uomo pensava che la moglie avesse un’amante, cosa che invece è stata assolutamente smentita dai famigliari. «Mia sorella era una brava ragazza, era molto tranquilla e buona – le parole della sorella della vittima ai microfoni di Pomeriggio 5 su Canale 5 – io cercavo di proteggerla in qualche modo, non ero a conoscenza di quello che stava succedendo in casa sua, se l’avessi saputo sarei andata a prenderla». La sorella/gemella di Fortuna denuncia il “marito-padrone”: «Negli scorsi giorni volevo portare mia sorella a bere un caffè, ma lui ha gridato, non voleva. Era segregata, ma l’ho capito solo ora».

FORTUNA, AMMAZZATA DI BOTTE DAL MARITO

Pomeriggio 5 ha intervistato anche la mamma di Fortuna, la signora Patrizia, anch’essa all’oscuro di tutto: «Non vedevo mia figlia da due anni ma ci sentivamo spesso al telefono, ed evidentemente mascherava bene. Se avessi saputo sarei andata a prenderla, lui avrebbe dovuto passare sul mio corpo». La madre vorrebbe avere con se la figlia dopo la cremazione, ma il marito si è opposto: «Non ha firmato per la cremazione – denuncia la donna a Canale 5 – l’avrei voluta tenere con me, non è giusto che debba decidere lui, la legge non va bene». Barbara D’Urso, al termine del servizio, si è lanciata in un appello chiedendo appunto che questa donna possa avere con se le ceneri della figlia, senza far decidere il marito-mostro.

