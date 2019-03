Terremoto oggi a Vibo Valentia e a Pozzuoli, M 3.3/ Ultime scosse Ingv, trema il sud

Terremoto verificatosi stamane in Calabria, precisamente nella provincia di Vibo Valentia. Stando a quanto rilevato e riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, una prima scossa è stata registrata alle ore 6:33, seguita poi da un’altra più lieve un minuto più tardi, alle 6:34. Il primo tremore ha avuto un’entità pari ad una magnitudo di 3.3 gradi, con epicentro a circa 3 chilometri di distanza da Francica, un paese del vibonese, e con un ipocentro, la profondità, di 33 chilometri sotto il livello del mare. La seconda scossa è stata invece localizzata precisamente a due chilometri di distanza da Mileto, nella zona dell’aerea archeologica, ed è stata registrata ad una profondità di 21 chilometri. Questa seconda scossa è stata inoltre più lieve rispetto alla precedente, pari a 2.5 gradi sulla scala Richter. La popolazione ha avvertito in maniera indistinta i due terremoti, e come al solito la paura è stata alta anche se al momento non si registrano danni a persone o a cose.

TERREMOTO OGGI A VIBO VALENTIA E A POZZUOLI

I principali comuni in cui la scossa è stata avvertita sono quelli di San Costantino, Filandari, Ionadi, San Calogero, Rombiolo, San Gregorio, Serrata, San Pietro di Caridà, Candidoni, Dinami, Cessaniti e Limbadi. Da registrare anche uno sciame sismico nella vicina regione Campania, con l’Osservatorio Vesuviano che ha segnalato ben 23 scosse, anche se di lieve entità, dalle ore 2:32 della notte fra giovedì 14 e venerdì 15 marzo, e le 5:56 di questa mattina. La scossa più forte è stata registrata nei pressi di Pozzuoli, nota cittadina in provincia di Napoli, verificatasi precisamente alle ore 5:26 di quest’oggi con una magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter e una profondità di 1.3 chilometri, quindi decisamente superficiale. Il sisma è stato avvertito anche in numerosi quartieri napoletani leggasi Fuorigrotta, Pianura, Quarto e Bagnoli. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

