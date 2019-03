Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 33/2019. Ultima estrazione della settimana per i giocatori del Lotto e 10eLotto, di nuovo in pista per sfidare la sorte, dopo quella di giovedì. Il nuovo concorso di oggi regalerà tanti premi agli appassionati, che potrebbero raggiungere con facilità la vetta della Top 5 annuale. L’ultimo appuntamento si è distinto grazie alle vincite registrate al 10eLotto, che come ci svela la statistica di Agipronews mette al primo posto otto giocatori per una combinazione da 100 mila euro ciascuna. Merito dell’estrazione frequente: i vincitori sono di Arcola, in provincia di La Spezia, Altamura, in provincia di Bari, Battipaglia, in provincia di Salerno, Bologna e Milano. Il montepremi dello scorso giovedì ammonta invece a 29,4 milioni di euro, mentre 974,4 milioni in base alle vittorie dell’anno. Lotto fortunato per un appassionato di Napoli che è riuscito a centrare un terno secco del valore di 22.500 euro. Il tutto grazie alla tripletta sulla ruota campana che nella storia del gioco italiano rappresenta la disgrazia. Al secondo posto sempre Napoli con quattro vincitori che hanno totalizzato diverse premi grazie al 17 estratto sulla ruota partenopea. 17.500 euro sono finiti nel Casertano, a Caiazzo, grazie ad un ambo, un altro ambo a Napoli del valore di 12.500 euro ed un bottino da 11.250 euro a Rossano, in provincia di Caserta, grazie ad un terno. Stessa combinazione anche a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, con un premio da 9.750 euro. Le vincite annuali ammontano invece a 276,9 milioni di euro, di cui 8,9 milioni per la sola estrazione di metà settimana.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora intatto per il SuperEnalotto di oggi, come sempre attivo per concludere la settimana della Sisal con una nuova estrazione. Il bottino più alto del gioco ha un valore di 120,7 milioni di euro, che potrebbe aumentare o diminuire a seconda di quello che succederà questa sera. Scopriamo intanto la classifica dell’ultimo concorso grazie alla statistica ed ai premi distribuiti. Assente il 5+1, il 5+ ed anche il 5. La vincita maggiore viene assegnata quindi dal 4+ grazie ad un premio da quasi 72 mila euro, centrato da due giocatori. Il bottino del 3+ è invece di 3.916 euro destinato a 65 appassionati, mentre il 4 affronta una salita consistente e premia 368 vincitori con 719,61 euro. Impennata anche per il 3 con un premio da 39,16 euro e 17.002 vincitori, mentre il 2 distribuisce la quota da 6,43 euro a 300.011 partecipanti. All’ultimo posto della classifica troviamo quindi i 5 euro dello 0+, indovinato da 27.897 giocatori e preceduto dai 10 euro dell’1+. In questo caso i vincitori sono 11.387, mentre 1.575 per i 100 euro del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto ritornano anche oggi per una nuova estrazione e tanti premi che verranno assegnati ai giocatori più fortunati. Primo fra tutti il montepremi, per ora rimasta imbattuto grazie alle numerose assenze. Il destino potrebbe cambiare gli eventi proprio questa sera ed in previsione di una svolta, meglio assicurarsi di avere le idee ben chiare. Soprattutto quando si parla di spese ed investimenti: che cosa fare con la vincita appena registrata? La nostra Rubrica ha già individuato un’iniziativa di KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Utile soprattutto per coloro che vogliono combattere al meglio la polvere in casa. VaBroom è molto di più di una semplice scopa tradizionale o elettrice. Permette infatti di raccogliere polvere e briciole in pochissimo tempo e senza alcuno sforzo, grazie all’aspiratore presente su uno dei lati. In questo modo si riuscirà a pulire al meglio ogni tipo di pavimento, senza il fastidio di dover usare la paletta e rischiare di trascinare tutto in giro per casa. Si potrà poi svuotare il serbatoio con estrema facilità. Goal da circa 44 mila euro già centrato e 20 giorni di tempo per partecipare all’asta.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti per tutti i giocatori di Lottomatica e Sisal che oggi si riuniranno per partecipare alla nuova estrazione. Avete già trovato la vostra combinazione preferita? Compilare la schedina è un compito da non sottovalutare, ma essenziale se si vuole partecipare alla lotteria. In caso di confusione, la nostra Rubrica vi aiuterà a chiarire le idee grazie alla nuova news scelta per il concorso di questa sera ed all’occhio attento della smorfia napoletana. Vediamo la notizia: una squadra di calcio dell’Irlanda ha deciso di rinviare una partita in modo particolare. Sembra infatti che i giocatori abbiano finto il decesso di uno degli sportivi per riuscire a non affrontare il match contro Arklow Town. La notizia del lutto del giocatore ha colpito tutto il mondo spagnolo, tanto che molte squadre e tifosi hanno affrontato i minuti di silenzio in onore della vittima prima di giocare ogni partita. La verità è venuta però fuori in tempo record, quando i funzionari della Lega si sono messi in contatto con la famiglia del ragazzo. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la partita, 7, la morte, 13, il calcio, 1, il giocatore, 12, e la finzione, 80. Come Numero Oro scegliamo invece la verità, 88.



© RIPRODUZIONE RISERVATA