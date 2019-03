Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: pubblicati gli avvisi per la TAV (16 marzo 2019) 

Le ultime notizie ci portano a una situazione molto particolare. Una ragazzina di sedici anni, Greta Thunberg, è riuscita ad organizzare una protesta a cui hanno partecipato decine di milioni di cittadini. Questo il dato più rilevante dello sciopero, con il quale si protestava per lo sfruttamento intensivo del pianeta terra. I manifestanti hanno inscenato proteste eclatanti al grido di inutile conquistare la Luna se poi si rischia di perdere la Terra, con molti leader ambientalisti che hanno chiesto ai governi nazionali di far rispettare le norme sull’emissione di anidride carbonica. Imponenti i numeri della protesta con oltre duemila piazze occupate in 123 paesi differenti. In Italia la protesta ha avuto un forte impatto, con 235 raduni e almeno un milione di ragazzi che hanno protestato per le vie del bel paese.

Ultime notizie, pubblicati gli avvisi per la TAV

La Telt, l’impresa italo francese che deve occuparsi della realizzazione dell’alta velocità, ha pubblicato sulla gazzetta europea la lettera d’invito per le imprese che vogliono partecipare ai lavori per l‘effettuazione della Torino-Lione. I lavori per cui si chiede la presentazione delle società interessano solamente il versante francese, essi hanno un importo complessivo di oltre un miliardo di euro. Nella stessa lettera d’invito è stata inserita una clausola con cui si afferma che i lavori non potranno essere appaltati senza l’esplicito consenso dei governi italiano e francese, in tale contesto si specifica che le ditte che parteciperanno all’appalto non potranno appellarsi a nessun diritto prima della firma definitiva dell’appalto.

Ultime notizie, Boeing corre ai ripari

Dopo le batoste subite nelle varie piazze finanziarie e le probabili richieste di risarcimenti milionari la Boeing corre ai ripari. L’azienda americana proprietaria del Boeing 737-Max ha infatti annunciato che entro dieci giorni sarà rilasciato una nuova versione software del programma che presumibilmente ha causato già due mortali schianti. La decisione che dalle prime indiscrezioni dovrebbe costare all’azienda oltre mezzo miliardo di dollari, è stata presa prima delle risultanze della commissione investigativa che lavora sul recente incidente avvenuto in Etiopia, incidente che è costata la vita a 157 persone, tra cui 8 connazionali. Intanto sul fronte dell’indagini iniziato l’esame delle scatole nere dell’aereo dell’Ethiopian Airlines, esso sarà fatto a cura di esperti francesi questo allo scopo di salvaguardare la correttezza delle risultanze.

Ultime notizie, Sorteggio benevolo per la Juventus

La sorte ha riservato un sorteggio benevolo per la Juventus che dopo la spettacolare rimonta contro l’Atletico Madrid ha pescato gli olandesi dell’Ajax. Meno bene è andata al Napoli invece reduce dalla sconfitta indolore contro il Salisburgo se la vedrà invece con gli inglesi dell’Arsenal. Grazie alla nuova formula della Champions resi noti anche gli accoppiamenti successivi, in un eventuale passaggio del turno i bianconeri sfideranno la vincente di Tottenham-Manchester City.



