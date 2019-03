Vercelli, ragazza investita dal padre marocchino/ Viveva troppo all’italiana

Una ragazza di Vercelli è stata investita dal padre marocchino perché lo stesso non accettava lo stile di vita “all’italiana” della figlia. L’episodio, riportato dai principali quotidiani online stamane, si è verificato precisamente in quel di Livorno Ferraris, paese del vercellese, in via del Molino. Era pomeriggio quando il marocchino di anni 50, dopo l’ennesimo diverbio con la figlia 20enne, ha seguito la stessa in auto e prima l’ha aggredita poi ha cercato di investirla con il suo mezzo. Fortunatamente la ragazza ha riportato solo delle lesioni lievi e se la caverà con qualche giorno di prognosi, mentre il padre è stato arrestato dai carabinieri con le gravissime accuse di tentato omicidio e maltrattamenti. Pare che i due, prima dell’investimento, avessero litigato perché la ragazza voleva andare da sola alla stazione ferroviaria del paese, mentre il padre avrebbe preferito accompagnarla in auto. La ragazza era intenzionata a prendere un treno per spostarsi nei paesi vicini e lasciare il proprio curriculum: voleva infatti trovare un lavoro per divenire indipendente economicamente.

VERCELLI, RAGAZZA INVESTITA DAL PADRE MAROCCHINO

L’uomo non ha resistito a questo affronto ed ha così deciso di investire la sua stessa figlia: fortunatamente la ragazza è riuscita ad evitare l’impatto, venendo colpita solamente di striscio riuscendo ad evitare il mezzo all’ultimo. Nell’impatto è comunque caduta a terra sbattendo la testa in maniera significativa. Alcune persone che hanno assistito alla tremenda scena hanno chiamato i soccorsi, e pochi minuti dopo sono giunti gli uomini del 118 che hanno poi portato la giovane presso l’ospedale Sant’Andrea. Dopo una serie di esami che hanno escluso lesioni e fratture, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giornale, la giovane è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. La vittima, come fa sapere il sindaco del paese, Stefano Corgnati, era “Integratissima nella vita della comunità”. Non ha mai indossato il velo ed è cresciuta seguendo uno stile di vita occidentale, forse troppo per il padre-padrone.

