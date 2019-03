Virginia Saba e Luigi Di Maio/ Prima uscita pubblica della nuova coppia

Prima uscita pubblica per il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, e la sua fidanzata, Virginia Saba. I due sono stati catturati dai fotografi al teatro dell’Opera di Roma, per la prima de “Orfeo ed Euridice”. La coppia era già stata paparazzata negli scorsi giorni dal settimanale di gossip Chi, in Spagna, ma mai fino ad ora si era vista in giro per l’Italia, per lo meno fino alle scorse ore. Il vice-presidente del consiglio ha quindi rotto gli indugi, uscendo allo scoperto con la sua bella compagna, una giornalista cagliaritana, nonché attuale collaboratrice parlamentare della deputata Emanuele Corda, esponente del Movimento 5 Stelle. Molti coloro che avranno già visto prima d’ora la compagna del ministro, visto che Virginia è un noto volto televisivo, avendo lavorato prima con Videolina e poi con Mediaset e Sky. L’incontro fra i due è avvenuto quando la Saba ha deciso di lasciare la splendida Sardegna per trasferirsi a Roma, e pare che proprio nella capitale sia sbocciata l’amore.

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

Virginia ha 36 anni, è laureata in lettere moderne, ed è iscritta al terzo anno della facoltà teologica di Cagliari. Alla passione per lo studio e la politica unisce quella per lo sport, essendo una cestista professionista nel campionato italiano di basket Serie A2, con la Virtus di Cagliari. Nelle foto che erano state pubblicate in precedenza da Chi, era evidente una certa vicinanza fra Virginia e il leader dei grillini, ma la loro storia pare comunque sia recente, non più vecchia di un paio di mesi, al massimo inizio anno. In precedenza Di Maio era stato fidanzato con Giovanna Melodia, ma la relazione fra i due era finita durante l’estate del 2018, e lo stesso si è quindi potuto gettare fra le braccia di un’altra donna. Sembra che i due vivano ancora in case separate in quel di Roma, anche se fanno ormai coppia fissa.

