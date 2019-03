Donna e nipote 5 anni precipitano da decimo piano/ Modena, ipotesi omicidio-suicidio

Una donna e suo nipote precipitano dal decimo piano e muoiono dopo la caduta. La tragedia è avvenuta a Modena, in Largo Monteccasino nel quartiere Sant’Agnese, alle 19.15 di oggi, domenica 17 marzo. Tutte le ipotesi sono al vaglio al momento, tra cui anche la peggiore, cioè quella di un possibile omicidio e suicidio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso. Inutili i pur tempestivi soccorsi. Entrambi sono deceduti sul colpo. Le due vittime sono entrambe italiane: la donna sarebbe la zia del minorenne, figlio del fratello di lei. In casa nel momento dell’incidente erano soli. È ancora sconosciuta la dinamica dei fatti, ma secondo le prime notizie, riportate dall’AdnKronos, la donna, senza apparente motivo, ha afferrato il nipotino e lo ha trascinato con sé nel vuoto. L’ipotesi su cui la procura sta lavorando è quella di omicidio-suicidio.

DONNA E NIPOTE 5 ANNI PRECIPITANO DA DECIMO PIANO

Ora gli investigatori dovranno scavare nella vita della donna per capire se questa ipotesi sia davvero concreta. Al momento le indagini vanno in tutte le direzioni, di sicuro ora gli inquirenti proveranno a cercare informazioni utili in particolare nell’ambito familiare per capire cosa possa essere successo in quella casa poco prima di quel terribile volo che purtroppo non ha lasciato scampo alla donna e al piccolo nipote a Modena.

