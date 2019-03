Festa del papà, auguri e frasi/ Verso il 19 marzo: pensieri e poesie per Whatsapp

Festa del papà, tutto pronto per celebrare la ricorrenza in onore della figura del padre e della paternità: martedì 19 marzo 2019 in Italia e in diversi altri Paesi si festeggeranno i papà, una celebrazione che risale ai primi decenni del XX secolo. Complementare alla festa della mamma, la ricorrenza è spesso consegnata dalla consegna di un dono al proprio padre e un primo episodio è stato registrato nel 1871, quando la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Negli Stati Uniti d’America la prima ricorrenza fu festeggiata il 5 luglio del 1908. Come già evidenziato, la data della festa varia da Paese a Paese: in alcuni la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, appunto il 19 marzo, mentre negli Stati di tradizione anglosassone la festa è in programma la terza domenica di giugno. Segnaliamo inoltre che nella Svizzera italiana è elevata a festività a tutti gli effetti.

FESTA DEL PAPA’, FRASI E POESIE PER GLI AUGURI

Dopo la festa della donna, un’altra ricorrenza da festeggiare: cosa scrivere al proprio papà per fargli gli auguri? Segnaliamo qualche frase divertente, le più utilizzate per l’occasione: «Tanti auguri al papà migliore del mondo… Che poi è anche l’unico che ho! Buona Festa del papà!», «Gabriel García Márquez ha detto “Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre”… Per fortuna io sono ancora molto lontano dal somigliarti! Scherzo… Tanti auguri al miglior papà», «Caro papà, so che il regalo non è granché, ma purtroppo per comprarlo ho solo la paghetta che mi dai! Ricordatene il prossimo anno… Intanto accontentati di questo biglietto con cui ti esprimo tutto il mio amore. Auguri!». Molto utilizzate anche le poesie, segnaliamo questa di intitolata “Al babbo”: «Questa mattina ho chiesto al mio tenero cuore: / “Suggeriscimi tu qualche detto d’amore, / suggeriscimi tu qualche soave accento / per fare il mio babbo contento!”. / E il mio cuore mi ha risposto: / “Digli questo soltanto: / Ti voglio bene… / ma tanto, tanto, tanto…”.».

