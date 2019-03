Precipitato a 73 anni con l’aliante/ Enzo Acanti morto come il fratello 10 anni fa

10 anni dopo una nuova tragedia colpisce una famiglia nell’aretino nell’esatto e medesimo tragico destino: un uomo, Enzo Acanti, a 73 anni è precipitato con il suo aliante in fase di decollo nella zona di Castroncello, località nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Troppo forte l’impatto e troppo gravi le ferite, l’uomo è morto sul colpo e dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118 il medico ha purtroppo potuto solo constatare il decesso del 73enne: intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti sull’accaduto, al momento da chiarire resta la dinamica dell’incidente. Enzo Acanti era originario di Faella, ex pilota di aerei ed era partito in giornata dall’aviosuperficie Budini Gattai: secondo quanto riportato da La Nazione, l’allarme è partito alle 14.15.

LA STESSA FINE DEL FRATELLO IN FASE DECOLLO

Tutto sembra essere avvenuto in fase di decollo, probabilmente per un colpo di vento in coda che ha fatto andare in tilt il “sistema di volo” dell’aliante facendolo precipitare senza possibilità di salvarsi per il povero Enzo Acanti: il pilota, raccontano dall’aviosuperficie, era espero e con frequenza partecipava alle sedute di volo anche nonostante l’età non più giovanissima. Purtroppo la tragedia di Acanti, raccontano ancora dalla Nazione, avviene dieci anni dopo la medesima fine assurda del fratello Roberto: quest’ultimo era noto come il “Canarone” proprio per la sua passione di volo ma purtroppo perse la vita nel settembre 2009 quando il motore del suo aliante si spense improvvisamente causando il tragico e mortale incidente. Oggi, 10 anni dopo quella bruttissima vicenda, il destino “gioca” di nuovo con la famiglia Acanti ed Enzo raggiunge in cielo il fratello Roberto praticamente nella stessa medesima situazione.

