Migranti, Ong italiana soccorre 49 persone/ Viminale: “Chiuderemo acque territoriali”

L’Ong italiana Mediterranea ha soccorso un gommone in avaria con a bordo 49 migranti: la notizia è stata data dai partecipanti alla missione umanitaria, che hanno aggiunto che la Guardia Costiera libica si sta dirigendo nella loro direzione. Il Corriere della Sera riporta che non è chiaro in quale zona del Mediterraneo sia avvenuto il salvataggio, ma dovrebbe trattarsi dell’area a nord di Zuara (di competenza della Libia). Le persone salvate potrebbero non essere riconsegnate alle autorità libiche, in quanto il paese nordafricano è ritenuto «porto non sicuro» per i richiedenti asilo. In tal caso, l’Ong si rifiuterà di consegnare i naufraghi alla Guardia Costiera di Tripoli, chiedendo un porto di approdo a Roma.

VIMINALE: “CHIUDEREMO ACQUE TERRITORIALI”

Dopo i casi Diciotti e Sea Watch, dunque, un possibile nuovo braccio di ferro: il Viminale ha infatti reso noto che «il ministro Salvini sta per firmare una direttiva che sarà inviata a tutte le autorità interessate per stoppare definitivamente le azioni illegali delle Ong. La priorità rimane la tutela delle vite ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell’autorità nazionale territorialmente competente secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare. Qualsiasi comportamento difforme può essere letto come un’azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani», riporta Repubblica. Luca Casarini, uno degli armatori ha commentato: «Sono contentissimo abbiamo salvato persone dai campi libici. La motovedetta libica è arrivata quando avevamo già in mano la situazione. Ma nessun problema».

