Palermo, maestra picchiata da genitore/ Pugno in faccia per una nota sul diario

Ennesimo episodio di violenza a scuola: una maestra è stata picchiata a Palermo da un genitore. Dopo gli episodi di Milano e di Napoli, teatro del dramma è il capoluogo siciliano: giovedì 14 marzo 2019, un’insegnante della direzione didattica Saverio Cavallari è stata aggredita con un pugno in faccia dalla madre di uno studente. Da cosa è scaturita la violenza? Da una nota sul diario, che ha spinto la madre e la sorella dell’alunno a recarsi nell’edificio scolastico, situato nella zona di Romagnolo a Palermo, per chiedere spiegazioni. Una lite verbale sfociata in violenza, come riporta Live Sicilia: il pugno all’insegnante ha provocato la rottura degli occhiali ed ecchimosi al volto. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia, che ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

MAESTRA PICCHIATA A PALERMO, LE REAZIONI

La madre e la sorella dello studente hanno affermato che la maestra avrebbe adottato un comportamento aggressivo nei confronti del bambino, ma le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sui fatti. Come riporta Live Sicilia, il segretario generale Cisl Palermo e il segretario Cisl Scuola Palermo Trapani hanno commentato: «Mai e poi mai la violenza, che sia verbale o fisica, può essere considerata una reazione ad una nota, un voto negativo o qualunque altro rimprovero da parte di un docente». Leonardo La Piana e Vito Cassata evidenziano: «Non conosciamo bene i fatti, e il motivo per cui le donne che hanno aggredito l’insegnante hanno ritenuto sbagliato il suo atteggiamento nei confronti del bambino, esistono degli organi interni alla scuola ai quali eventualmente riferire. Per gli operatori della scuola che lavorano spesso in difficili condizioni, è fondamentale agire in condizioni di serenità. Tutti questi episodi riaccendono i riflettori sul modello educativo nelle scuole e nelle famiglie che deve mirare piuttosto al rispetto necessario nei confronti di chi ha da sempre un ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi».

