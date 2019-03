Prato, prof partorisce figlio di un 14enne/ “In paese tutti sapevano, si vantava”

Si torna a parlare dello scandalo di Prato a Storie Italiane su Rai Uno, la vicenda legata all’infermeria professionista e prof di ripetezioni, che ha avuto un figlio con un ragazzino di soli 14 anni. Il programma condotto da Eleonora Daniele ha avuto in collegamento telefonico l’avvocato della famiglia della donna, Mattia Alfano, che però non si è potuto sbilanciare visto che sull’episodio vige il segreto istruttorio: «Non sappiamo se il marito verrà ascoltato durante la settimana, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. E’ tutto secretato, anche se marito e moglie abitano insieme, non possono parlare della vicenda l’un l’altro. Comunque, nel caso in cui l’uomo verrà chiamato, andrà a rendere la sua testimonianza». L’avvocato ha poi precisato: «Le posso dire che la famiglia chiede riservatezza su questa vicenda drammatica che coinvolge tre minori, leggasi il denunciante, il bimbo piccolissimo e il fratello di questo».

PRATO, PROF PARTORISCE FIGLIO DI UN 14ENNE

Sorprende in particolare il fatto che la donna, che dava anche ripetizioni di inglese, parlasse liberamente di questa relazione e della sua dolce attesa: «Era una ragazza tranquilla, brava, una famiglia normale – racconta una collega di lavoro che non vuole farsi riprende dalle telecamere – si sapeva che era incinta, era contenta, aveva deciso di portare avanti questa gravidanza quindi bene per lei. Ultimamente l’ho vista – conclude – era tranquilla, serena». Anche in paese in molti sapevano di questa relazione clandestina: «La voce circolava da tempo nel quartiere – racconta un concittadino che conosceva la donna – tutti lo sapevano, lei lo diceva tranquillamente, anche il marito lo sapeva: pensavo non fosse vero perché era troppo assurdo, ma poi tutti ne parlavano…». La vicenda rimane alquanto complessa visto la gravità e soprattutto per la presenza di tre minori, come detto sopra dall’avvocato. Tutto ruota attorno all’età del giovane padre del bimbo in occasione del rapporto con la sua insegnante di sostegno.

