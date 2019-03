Preso a pugni dopo lite con ragazzi: 55enne gravissimo/ Roma, caccia agli aggressori

Terribile aggressione, quella che si consumata nella tarda serata di ieri, domenica 17 marzo a Roma, in largo Preneste, a scapito di un uomo di 55 anni. La vittima sarebbe stato colpito da un pugno dopo una lite avuta con alcuni ragazzi ed avrebbe battuto violentemente la testa a terra. In seguito all’aggressione è stato condotto in condizioni disperate nel più vicino ospedale salvo poi essere trasferito al San Giovanni dove ora lotta tra la vita e la morte. Secondo quanto riferito da Corriere della Sera nell’edizione online, sul caso sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia Casilina e del Nucleo investigativo di via in Selci. Una prima ricostruzione collocherebbe il 55enne in largo Preneste intento a parlare con un gruppo di ragazzi quando uno dei giovani avrebbe sferrato un pugno colpendolo al volto e facendolo cadere. Al momento appaiono ignoti i motivi del gesto e della lite che ne era nata. Ciò che è certo, come riferisce anche RomaToday, è che la discussione sarebbe generata portando all’azione violenta da parte di uno dei ragazzi.

PRESO A PUGNI DOPO LITE: 55ENNE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Si troverebbe attualmente in terapia intensiva ed in prognosi riservata l’uomo di 55 anni – di cui non sono state diffuse le generalità – aggredito ieri sera a Roma dopo una lite avuta con dei ragazzi. Secondo alcune testimonianze – ha riferito un inviato di Chi l’ha visto – l’uomo stava parlando con il gruppo di giovani quanto uno di loro si è scagliato contro di lui sferrandogli un pugno con una violenza tale da farlo ricadere all’indietro, facendogli sbattere la testa al suolo. Allertato prontamente il 118 la vittima è stata inizialmente portata presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi al punto da richiedere un trasferimento d’urgenza all’ospedale San Giovanni. Qui è stato sottoposto a intervento chirurgico, ma i sanitari non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. C’è massimo riserbo sulle sue condizioni, mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di rintracciare i ragazzi. Secondo le testimonianze, infatti, questi ultimi, dopo essersi accorti della gravità delle condizioni del 55enne sarebbero scappati. Non è chiaro se nella zona vi siano delle telecamere ma sembra plausibile che il sistema di videosorveglianza di un istituto bancario nei pressi del luogo dell’aggressione possa aver filmato quanto accaduto.

