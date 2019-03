Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Zingaretti eletto segretario Pd (18 marzo 2019) 

Le ultime notizie ci portano a parlare di politica. Zingaretti segretario e Gentiloni presidente, queste le risultanze dell’assemblea nazionale del PD che si è tenuta ieri presso l’hotel Ergife di Roma. L’ex governatore nel discorso dell’investitura ci ha tenuto a sottolineare che i quattro pilastri su cui cercherà di portare l’attenzione, anche a livello nazionale, sono le infrastrutture, la rete, la scuola e infine il welfare. Il neo segretario non ha nascosto che all’interno del partito che si è ritrovato a governare dovrà “cambiare tutto”, questo allo scopo di riacquistare quella leadership nazionale per ora in mano a quelli che lui stesso chiama “populisti”. Alla fine del discorso Zingaretti si è recato a Porta San Paolo, dove è stata posta una corona d’alloro a ricordo della resistenza romana contro la barbarie nazista.

Un protocollo mai visto quello che la procura ha imposto per il cadavere di Imane Fadil, la modella di 34 anni deceduta il primo di marzo. I PM hanno infatti dato disposizioni perché il cadavere della donna non sia visionato da nessuno fino a nuovo ordine, la loro paura è che la sospetta radioattività possa essere cancellata prima dell’esame autoptico. Intanto arrivano le prime risultanze del centro antiveleni, con gli esperti che hanno eliminato l’ipotesi arsenico. Eliminata anche dalle cause della morte la leptospirosi, l’esame su quest’ultima malattia era stato effettuato immediatamente stante che la stessa modella aveva affermato, durante le prime fasi del suo ricovero, di abitare in una cascina infestata da topi. Sul fronte delle indagini confermato la fattispecie di reato su cui indaga la procura, esso è omicidio volontario.

La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha riaperto nei giorni scorsi l’indagine sull’omicidio del giudice Scopelliti, omicidio avvenuto a Villa San Giovanni il 9 agosto 1991. L’ipotesi adesso è che quella morte fu effettuata da un commando composto da killer Siciliani e Calabresi, un commando che di fatto aveva sancito un alleanza tra alcune delle organizzazioni criminali più sanguinarie della storia recente del nostro paese, con i calabresi che usarono la morte per fare un favore direttamente a Totò Riina. I sospetti degli investigatori sono state suffragati dalle dichiarazioni di due pentiti: Maurizio Avola e Francesco Onorato. Prima della morte Scopelliti ricopriva l’incarico di sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione.

In una domenica mattina che si è aperta con la vittoria di Bottas nel primo GP stagionale, arriva anche la prima sconfitta della Juventus in questo campionato. I bianconeri hanno pagato le fatiche di coppa e in casa del Genoa hanno subito prima il goal dell’ex, Sturaro, e poi quello di Pandev. La sconfitta della squadra di Allegri ha permesso al Napoli di accorciare in classifica generale, nella partita vinta dai partenopei contro l’Udinese attimi di paura per il portiere Ospina, con l’estremo difensore che si è accasciato improvvisamente a terra, immediatamente trasportato in ospedale le sue condizioni non sono preoccupanti. Chiude la giornata l’attesissimo derby Milan-Inter, gara vinta 2-3 dalla squadra di Luciano Spalletti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA