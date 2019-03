Bimbo vaccinato muore di influenza/ Video, mamma si batte per i vaccini: furia No Vax

Jude, un bambino americano di 2 anni, aveva l’influenza, normale e comune come accade a tutti in tutto il mondo. La madre dopo aver mangiato lo aveva messo a letto per il sonnellino pomeridiano, dopo aver giocato a lungo con lui. Quando Jill Promoli, la madre, è tornata in camera per svegliarlo, lo ha trovato incosciente e che non respirava: era morto. Quattro mesi dopo i medici confermano la diagnosi: morto per influenza di tipo B. La madre rimane scioccata, lo aveva appena vaccinato contro l’influenza. Il tipo di vaccino copriva quattro tipi di malattia, inclusa quella che aveva Jude. Il fatto è, come ha confermato il dottor Allison McGeer del Mount Sinai Hospital discutendo del caso, che possa succedere, anche se molto raramente, di morire anche se vaccinati, soprattutto nel caso di influenza il cui vaccino non è effettivo come gli altri tipi di vaccini.

L’ATTACCO DEI NO VAX

Per questo, ha detto ancora, è importante vaccinarsi comunque, perché così si protegge la gente che sta intorno a noi: “Se tutti fossero vaccinati la protezione sarebbe ancora più grande del vaccino singolo che posso fare per me”. La donna, nonostante quanto accadutole, non ha mai messo in dubbio l’importanza del vaccino, per questo ha dato vita a una campagna per promuovere l’uso dei vaccini. Questa sua lodevole iniziativa ha però scatenato la rabbia dei cosiddetti No vax, quelli che rifiutano il vaccino, considerandolo causa delle malattie. Sono infatti arrivati, riporta la Cnn, ad accusarla di aver ucciso il proprio figlio e di essersi inventata la storia di come è morto il figlio per coprire il suo crimine. Sulla sua pagina faceboox dove Jill aveva raccontato la sua storia, insulti di ogni genere. Sulla sua pagina Facebook dove aveva raccontato la sua storia, insulti di ogni genere “Sei una madre orribile, hai ucciso tuo figlio, ti meriti quello che è accaduto a tuo figlio. è tutto falso, tuo figlio non esiste”. C’è chi è arrivato a dire che sostiene i vaccini così che altri bambini possano morire. Oggi la donna dice che è consapevole che i No vax stiano cercando di ridurla al silenzio per non farle dire che i vaccini sono importanti lo stesso. Pazzia ovviamente, ideologia allo stato pure che purtroppo colpisce molte persone in tutto il mondo, con le loro scriteriate campagne contro il vaccino, dimostrato scientificamente da tutti i metodi scientifici unica fonte di salvezza dalle malattie e mai causa di essere portatore delle malattie. Quello di questa donna, dice ancora la Cnn, non è l’unico caso di madri accusate dai No vax.





© RIPRODUZIONE RISERVATA