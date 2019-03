Festa del papà 2019 oggi 19 marzo: frasi auguri/ “Daddy song”, canzoni per celebrarlo

Il giorno della Festa del Papà è arrivato. Oggi si ricorda l’importanza della figura paterna nella vita di tutti noi, anche se spesso è messa in secondo piano rispetto a quella della mamma. Perché si celebra il 19 marzo 2019 in Italia? I motivi sono religiosi. Nel calendario della Chiesa si festeggia San Giuseppe, padre adottivo di Gesù e simbolo della figura paterna. Ma il culto di San Giuseppe, da un punto di vista storico, era già in uso ai tempi del Sacro romano impero d’oriente, anche se i primi a diffonderlo furono alcuni monaci benedettini nel 1030. Come per molte altre feste, quella del papà ha perso negli anni il suo significato prevalentemente religioso, infatti nel 1977 è stata rimossa dal calendario delle festività civili. Avete pensato già a qualche frase per fare gli auguri al vostro papà o per ricordarlo se non c’è più? Significativa “A mio padre”, canzone di Andrea Bocelli: «Ti sembrerà incredibile, ma piu ci penso più m’accorgo che assomiglio proprio a te e non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai, per averti qui e non arrendermi mai».

FESTA DEL PAPÀ 2019 OGGI 19 MARZO, LE CANZONI PER CELEBRARLO

A proposito di musica, ci sono canzoni di artisti scritte in occasione della nascita dei figli o dedicate ai padri. “Father & Son” di Cat Stevens è la più famosa canzone di sempre per i papà. «Ho avuto molti contrasti con papà, ma devo ammettere alla fine mi ha sempre lasciato perseguire i miei sogni». Nell’album Dangerously In Love di Beyoncé c’è il brano “Daddy”. «Il mio tributo a un uomo eccezionale che ha sempre supportato con forza e lealtà sua moglie e le sue figlie». C’è poi “Sometimes you can’t make it on your own” degli U2, che può fornire degli spunti per una bella frase di auguri per la Festa del Papà. «Non è necessario combattere, non devi avere sempre ragione. Lascia che io mi prenda alcuni dei pugni per te, stanotte. Ascoltami adesso, devo farti sapere che non devi fare tutto da solo. Combattiamo sempre, tu ed io, va bene, siamo la stessa anima». C’è poi “Father to son” dei Queen che affronta il tema del passaggio della saggezza da una generazione all’altra.

