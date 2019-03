Roberta Tatarelli, scomparsa da Roma/ La cognata, “ha bisogno dei suoi farmaci”

Si chiama Roberta Tatarelli la ragazza scomparsa da Roma domenica scorsa. I suoi familiari si sono rivolti alla trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?, per rivolgere un appello affinché la giovane, affetta da gravi problemi di salute, possa essere ricondotta alla sua abitazione. Secondo quanto ha raccontato la cognata Joyce intervenendo in diretta all’edizione delle ore 11:30 di Chi l’ha visto?, Roberta si sarebbe allontanata dalla sua casa in piazza Vescovio, precisamente via Pietro Mascagni, dopo aver pranzato intorno a mezzogiorno. Nonostante i suoi problemi di salute, Roberta è solita fare il giro del quartiere ed è molto conosciuta: proprio questo aspetto non fa ben sperare i suoi familiari. Se fosse rimasta in zona, infatti, è possibile che i residenti l’avrebbero già riconosciuta.

Roberta Tatarelli scomparsa da Roma

Roberta Tatarelli, dopo la scomparsa da casa, si è allontanata dalla sua zona di residenza e adesso vaga per Roma senza una meta? Proprio questo è il timore di Joyce, che dopo essersi recata dai carabinieri non ha potuto neanche effettuare la denuncia poiché i militari dell’arma le hanno parlato momentaneamente di allontanamento volontario. Joyce ai microfoni della trasmissione di Rai Tre ha dichiarato:”Per adesso i carabinieri mi hanno detto di fare una segnalazione, potrebbe essere allontanamento volontario”. Una tesi però illogica se si considerano i problemi di salute di Roberta:”Qui in zona la conoscono: è abituata molto ad uscire, secondo me si è allontanata dalla zona, non ha documenti, né chiavi di casa o cellulari. E’ in grado di dire il suo nome e anche la via, ma essendo senza farmaci da tre giorni potrebbe essere in stato confusionale. Se qualcuno di voi l’ha vista mi facesse sapere qualcosa”, rimarca scoppiando in lacrime.

