Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Si riaccende scontro sulle ONG (19 marzo 2019) 

Questa volta è una nave appartenente a una Organizzazione non Governativa italiana, la Mar Jonio, a far riaccendere lo scontro sull’immigrazione clandestina. L’imbarcazione ha soccorso 49 migranti a una quarantina di miglia nautiche dalle coste libiche, immediatamente dopo aver preso a bordo quelli che l’equipaggio definisce “naufraghi” ha informato la guardia costiera italiana e dopo aver chiesto un porto sicuro ha fatto rotta alla volta di Lampedusa. Immediato è arrivato lo stop del ministro dell’interno Salvini, con il titolare del Viminale che ha dato indicazioni per impedire l’attracco. A rendere tutto più complicato l’intervento in zona di una motovedetta libica, i militari dopo aver constatato che i migranti erano a bordo della Mar Jonio hanno abbandonato la zona di mare.

Era andato in Siria per combattere insieme ai curdi e lì ha trovato la morte per mano dell’Isis. Stiamo parlando di Lorenzo Orsetti di 33 anni proveniente dalla provincia di Firenze. Orsetti è stato ucciso in una località vicino la roccaforte di Baghuz, località assediata da lungo tempo. La morte è stata annunciata prima su Telegram da un gruppo filo Isis e poi direttamente dal padre del nostro connazionale, con l’anziano genitore che ha sottolineato come il proprio figlio sia morto con il sorriso sulle labbra. Orsetti che era in Siria da oltre un anno e mezzo si faceva chiamare con il nome di battaglia di Tekoser. Nella lettera testamento che Lorenzo aveva lasciato prima di partire per la zona di combattimento il nostro connazionale afferma di non aver potuto chiedere di meglio dalla sua vita.

Cadmio e antimonio oltre a valori di cromo e molibdeno superiori alla media, queste le prime risultanze che provengono dalla salma di Imane Fadil, la modella di origini marocchine morta lo scorso primo marzo a Milano. A dichiararlo è stato Francesco Greco il pubblico ministero che indaga sul presunto omicidio della donna. Greco ha sottolineato che le risultanze arrivano dall’esame dei liquidi biologici prelevati dalla salma, risultanze più complete arriveranno però dall’esame autoptico. Greco ha inoltre dichiarato che sono tali risultanze che hanno imposto le precauzione prese sul corpo. Imane era una testimone chiave del processo che vede indagato Silvio Berlusconi.

Dramma della follia a Modena dove una donna si è lanciata dal decimo piano insieme al nipote di cinque anni. La donna che era ingegnere informatica di 47 anni era a casa della madre, qui vi era anche il piccolo nipotino affidato per qualche ora alla nonna paterna. Gli inquirenti appena arrivati hanno sentito la madre del piccino, la donna immediatamente ha dichiarato la strada da seguire al procuratore Lucia Musti, quest’ultima ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio-suicidio. Gli inquirenti prima di chiudere definitivamente il fascicolo dovrebbero capire quale motivazione sta alla base della follia della donna, una persona che a detta dei conoscenti si era ottimamente affermata nel mondo lavorativo.

Ultime notizie Serie A, Mauro Icardi-Inter pace, anzi no…

Continua la telenovela legata a Mauro Icardi e l’Inter. Il calciatore argentino non si è più visto in campo dopo che gli hanno tolto la fascia da capitano. Beppe Marotta ieri sembrava pronto a tendere la mano, sottolineando che il centravanti potrà dare molto ancora all’Inter. Se Wanda Nara ha parlato di pace “quasi” fatta, ieri però sui social ha lanciato un messaggio tra le righe: “Non lasciare che niente o nessuno detti i tuoi passi”. A Tiki Taka domenica notte sembra aver fatto centro Carlo Pellegatti che ha ricevuto un sì dalla stessa Wanda quando ha specificato che c’è qualcosa che noi non possiamo sapere e che ha ferito Maurito più della fascia tolta.



