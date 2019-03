Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 marzo: i numeri vincenti

Lotto, 10eLotto e Superenalotto chiudono le porte della Sisal con l’ultima estrazione della settimana che come di consueto segue quella di giovedì. Appassionati e ruote regionali saranno travolti da una nuova ondaga di bottini e tesori, che le due lotterie distribuiranno anche oggi. Prima di assistere al concorso, scopriamo chi è salito sul podio delle vittorie in entrambi i giochi, grazie alla statistica di Agipronews. La battaglia viene vinta dal Lotto, che mette al primo posto della sua Top 3 un giocatore della provincia di Monza, di Giussano. Il premio è di 92.500 euro vinto grazie ad una giocata su Genova. Due vincite invece realizzate nel Bresciano, a Lumezzane, con un terno e ambo secchi sulla Nazionale ed un premio di 45 mila euro in tutto. Terzo posto infine per la provincia di Cosenza: un vincitore di Grisolia ha indovinato 23.250 euro. A seguire un appassionato di Napoli, che ha centrato un bottino da 22.500 euro grazie ad un terno secco. Il 10eLotto regala invece la sua vincita maggiore ad un giocatore di Averna, nel Casertano, con 24 mila euro imbroccati grazie ad un 4 Doppio Oro. Una vincita da 15 mila euro è stata realizzata ad Alcamo, nel Trapanese, grazie ad un 7 Doppio Oro. Il giocatore ha scelto anche la modalità estrazione frequente. Nell’ultimo gradino troviamo infine un appassionato della provincia di Milano, di Pantigliate, che con un 6 Oro è riuscito a portarsi a casa 16 mila euro. Il montepremi annuale del gioco schizza quindi a più di 778 milioni di euro, mentre il bottino dell’ultimo appuntamento ammonta a 26,8 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto in festa per una nuova estrazione della Sisal. Il Jackpot ammonta a 113,3 milioni di euro e diventa sempre più ricco ad ogni appuntamento che passa. L’assenza del primo premio del gioco italiano non impedisce però alle quote secondarie di concorrere al primo posto in classifica, regalando spesso delle sorprese piacevoli a tutti i vincitori. Nell’ultima statistica scopriamo infatti che il 5 ha superato se stesso e la sua media annuale, riuscendo a superare la soglia di 191 mila euro ad un unico appassionato. Oltre 27 mila euro invece per i quattro vincitori del 4+, mentre 116 giocatori hanno centrato i 2.120 euro per il 3+. Il premio del 4 è invece di 274,82 euro ed i vincitori 726, mentre 27.927 tagliandi sono stati associati alla vincita del 3, pari a 21,20 euro. Infine abbiamo il 2, ancora una volta con un bottino da 5 euro e 410.093 appassionati vincenti. L’ultimo gradino della classifica viene occupato anche dallo 0+ che offre i suoi 5 euro a 20.736 giocatori. Sono invece 10.072 i vincitori dell’1+ e del premio da 10 euro, mentre 1.666 i biglietti legati ai 100 euro della vincita del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo sotto ai riflettori della Sisal, per l’ultimo appuntamento della settimana con il gioco italiano. La lotteria aprirà i battenti fra poche ore e tutti gli appassionati sono già in corsa per trovare un progetto utile su cui investire il proprio bottino. Montepremi o quote secondarie? In ogni caso la vincita richiederà un primo investimento. La nostra Rubrica ritorna puntuale con una nuova iniziativa di KickStarter, Cannon. Altoparlanti wireless dalle dimensioni contenute ed in grado di regalare un’esperienza uditiva travolgente. Design moderno con materiale in metallo e colori rosso e nero, per sei ore di autonomia via bluetooth. Smartphone, tablet o pac, Cannon è ortatile e compatto, ma assicura la potenza di una cassa stereo professionale. L’asta durerà ancora 36 giorni, mentre il goal da oltre 4 mila euro è giù stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti per tutti i giocatori della Sisal, che anche oggi si riuniranno per assistere al concorso. Scopriremo fra pochissimo quali premi verranno distribuiti grazie all’estrazione di oggi, mentre i ritardatari fanno le ultime corse per assicurarsi un posto in prima fila. Non si tratta solo di prendere posto di fronte a tv o pc durante l’appuntamento, ma anche le fasi che precedono il grande evento di questa sera. Parliamo come sempre di numeri da giocare, il cuore della nostra Rubrica e della smorfia napoletana. Chi ancora non ha scelto come compilare la schedina, potrà fare affidamento al nostro consiglio, che inizia con la news di oggi. Sembra che un santone indiano abbia tentato di rinascere come divinità adottando una pratica particolare: farsi seppellire vivo per otto ore. Un rituale che gli avrebbe permesso di risorgere tre giorni più tardi e che ha coinvolto gli abitanti del suo villaggio. La notizia però ha spinto la polizia del posto ad intervenire prima che fosse troppo tardi, anche se prima di disseppellire l’anziano, gli agenti hanno dovuto convincere i presenti che il rito fosse sbagliato. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il rituale, 9, il santone, 90, la fossa, 44, la sepoltura, 5, e la rinascita, 40. Come Numero Oro scegliamo invece la divinità, 2.



