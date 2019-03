Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 marzo 2019: “figli, non siete uniti per caso!”

A poca distanza dal messaggio del 25 febbraio scorso, oggi 2 marzo i fedeli pellegrini della Madonna di Medjugorje attendono come ogni secondo giorno del mese il messaggio diffuso dopo la speciale e misteriosa apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. Conversione, preghiera, sequela dell’Unigenito Suo Figlio: i temi possono anche sembrare “banali” o “consueti”, ma rappresentano un invito – mai imposto ma sempre liberamente proposto – costante della Vergine Regina della Pace ad ogni singolo figlio, osservante o ateo che sia. Come spiegava la stessa Madonna nel messaggio diffuso lo scorso 2 febbraio 2019 «Mio Figlio si dà a voi, spezza il pane con voi, vi dice parole di vita eterna perché le portiate a tutti. E voi, figli miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio Figlio è con voi? Mostrategli le vostre anime, affinché egli possa essere in esse e possa rendervi strumenti di fede, strumenti d’amore. Figli miei, vivete il Vangelo, vivete l’amore misericordioso verso il prossimo; ma soprattutto vivete l’amore verso il Padre Celeste. Figli miei, non siete uniti per caso». Nel messaggio diffuso dopo l’apparizione, si leggeva anche il motivo di questa “unità non casuale”, ovvero il fondamentale e miracoloso intervento del Padre Celeste nella realtà quotidiana di ogni secolo: «Mio Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al cuore. Come Madre vi dico: incamminatevi con me! Amatevi gli uni gli altri, testimoniate! Non dovete temere di difendere col vostro esempio la verità, la Parola di Dio, che è eterna e non cambia mai».

JELENA, L’”ALTRA” VEGGENTE DI MEDJUGORJE

Non si parla spesso di Jelena Vasilj all’interno del fenomeno tanto misterioso quanto “miracoloso” delle Apparizioni della Madonna di Medjugorje: lei infatti è una veggente “diversa” dagli altri visto che non ha mai visto direttamente la Madonna Regina della Pace ma viene “toccata” non esternamente bensì interiormente. Come ben spiegano sul portale sempre molto informato sulle vicende di Medjurogje “La Luce di Maria”, Jelena fin da bambina «ha avuto delle locuzioni ogni giorno e spesso in contemplazione ha dialogato con la Madonna. I suoi messaggi, poi, sono riportati ad ogni fedele devoto». In diverse occasioni e testimonianze anche recenti, la veggente “alternativa” ha invitato tutti i suoi conoscenti (e non) a pregare la Madonna anche grazie alla preghiera dalla Vergine consegnata a Jelena nel lontano 22 giugno 1986: «O Dio, il nostro cuore è nel buio profondo; ciononostante è legato al tuo cuore. Il nostro cuore si dibatte tra te e Satana: non permettere che sia così. E tutte le volte che il cuore è diviso tra il bene e il male, venga illuminato dalla tua luce e si unifichi. Non permettere mai che dentro di noi vi possano essere due amori, che mai possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare in noi la bugia e la sincerità, l’amore e l’odio, l’onestà e la disonestà, l’umiltà e la superbia».

