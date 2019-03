Napoli, donna uccisa in casa/ 33enne ammazzata dal marito a colpi d’arma da fuoco

Una donna è stata uccisa in casa in provincia di Napoli. La vittima, come riferiscono diversi organi di informazione online, aveva 33 anni e si chiamava Norina Matuozzo. Era originaria di Melito, nota cittadina del circondario nord del capoluogo campano, ed è stata freddata con una serie di colpi di pistola. Ad ucciderla è stata il compagno, anche se il motivo non è ben chiaro anche perché le forze dell’ordine stanno ancora indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’episodio si è verificato in via Papa Giovanni XXIII, dopo che era stato lanciato l’allarme al 112, a seguito dello scoppio di alcuni colpi di pistola uditi dalle persone residenti in via. I carabinieri, giunti sul luogo del delitto pochi minuti dopo, hanno scoperto che al quinto piano di una palazzina sita al civino numero 49, vi era una donna morta all’interno dell’abitazione della stessa. La vittima era sposata e con due figli, una ragazzina di 14 anni ed un maschietto di 7 anni, ed era incensurata.

NAPOLI, DONNA UCCISA IN CASA

In base a quanto si apprende, Norina sarebbe stata raggiunta da tre colpi di pistola risultati fatali visto che, nonostante la chiamata ai soccorsi, la donna era già morta al momento del ritrovamento per via delle gravissime lesioni subite dopo gli spari. Nel contempo le forze dell’ordine hanno immediatamente fatto scattare le indagini, partendo dalla cerchia famigliare della vittima, e poche ore dopo si è costituito presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Marano il marito della stessa donna. Non è ben chiaro cos’abbia spinto l’uomo a uccidere la propria compagna, ma sembrerebbe che alla base vi siano delle questioni di gelosia, o in ogni caso, il movente passionale. Il compagno si trova al momento in stato di fermo, con l’accusa di omicidio volontario e di porto e detenzione illegale di armi. Pare che il killer sia affiliato ad un clan di Secondigliano, anche se al momento non vi sono conferme a riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA