Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: polemiche sulla mini-Tav (2 marzo 2019) 

Un’opera che continua a tenere in fibrillazione l’esecutivo Conte, stiamo parlando dell’alta velocità Torino-Lione. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato costretto ad emanare un comunicato ufficiale nella quale smentisce il suo appoggio alla cosiddetta mini-Tav, un’alternativa all’opera originaria ma con un costo sostanzialmente minore. La smentita si è resa necessaria in quanto erano apparse alcune indiscrezione sulla stampa che parlavano di una nuova valutazione richiesta dal premier. Intanto il Partito Democratico ha fatto sapere di stare pensando alla presentazione di una mozione di sfiducia per il ministro dei trasporti Toninelli, reo secondo alcuni di aver bloccato tutti i cantieri del bel paese. Da parte sua Toninelli replica affermando che non darà mai l’autorizzazione per la partenza del collegamento tra Italia e Francia.

Ultime notizie, i Caf si accordano con l’Inps per il reddito di cittadinanza

Trovata finalmente l quadra tra i Centri di assistenza fiscale e l’istituto di previdenza relativamente alla lavorazione e alla successiva gestione delle domande sul reddito di cittadinanza. Ai Caf alla fine andranno 10 euro più imposte per ogni domanda raccolta e inviata all’Inps, ulteriori cinque euro saranno riconosciuti per ogni richiesta di integrazione legata alla pratica. La querelle aveva rischiato di bloccare sul nascere una delle misure chiave dell’esecutivo giallo verde, con l’istituto di previdenza sociale preoccupato della gestione delle centinaia di migliaia di domande. Nel frattempo sul sito dell’Inps è apparso il modello di domanda da presentare per accedere al sussidio.

Ultime notizie, confermati i domiciliari per i genitori di Matteo Renzi

Il giudice per le indagini preliminari Angela Fantechi ha confermato l misura detentiva per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi. Per il Gip sussistono ancora i requisiti per “l’indispensabilità” della custodia cautelare, in quanto entrambi i genitori di Renzi rivestivano un importante ruolo nelle imprese oggetto d’indagine. La misura è stata commentata su Facebook su un lungo post apparso sotto il nome di Tiziano Renzi, in quest’ultimo Renzi senior ripercorre tutte le fasi che lo hanno portato ai domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli. I legali della coppia hanno invece fatto saper che immediatamente proporranno istanza di sospensione della misura all’ultimo grado di giudizio, il tribunale del riesame.

Ultime notizie, terribile attentato a Mogadiscio

Torna la paura in Somalia dove a Mogadiscio i terroristi di al Shabaab sono stati autore di un terribile attentato. Una decina di uomini armati ha assalito un hotel del centro città, il Maka Al-Mukarama, dopo aver sparato molteplici colpi di fucile automatico e aver lanciato almeno due bombe a mano essi si sono asserragliati in un edificio adiacente, tenendo in scacco le forze di polizia per almeno 12 ore. La situazione si è risolta solamente quando sono intervenute le forze speciali, nell’irruzione che ne è seguita morti tutti gli attentatori. Alla fine il bilancio è gravissimo, con almeno 29 morti e una ottantina di feriti, alcuni in gravissime condizioni.

Ultime notizie, disastro Inter, oggi derby della capitale

L’Inter scivola a Cagliari e rischia di farsi molto male. La squadra di Luciano Spalletti infatti rischia non solo di essere agganciata dalla Roma, ma anche superata dal Milan. I nerazzurri vanno sotto dopo mezzora con un colpo di testa di Ceppitelli, pareggiano subito con Lautaro Martinez, ma ne prendono poi un altro da Pavoletti. Nella ripresa succede di tutto, ma non arrivano più gol con Barella che sbaglia un calcio di rigore. Oggi alle 15.00 si gioca un Empoli Parma importante per la salvezza, ma soprattutto Milan Sassuolo e Lazio Roma. Le due gare in questione riguardano da vicino proprio l’Inter. Domani invece sarà il giorno di Napoli Juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA