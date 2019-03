Barbara Ferranti, sfuggita da stupratore/ “Salva grazie allo spray al peperoncino”

Si è parlato molto negli ultimi giorni di un inasprimento delle pene per la violenza sulle donne, a La vita in diretta il drammatico racconto di Barbara Ferranti: la 47enne è stata aggredita da un uomo nei pressi della sua abitazione di Narni. Un tentativo di stupro dal quale è riuscita a scappare grazie «a un corso di difesa personale, dove mi hanno anche spiegato come usare lo spray al peperoncino». Racconta Barbara: «Sono andata a cena con i miei amici in un ristorante, alla fine sono andata via e sono rientrata a casa alle 23. Avevo delle cose da buttare in macchina, mi sono fermata di fianco al cancello e sono scesa col mio portachiavi dove è attaccato lo spray al peperoncino». E arriva l’aggressione: «Mi sono sentita aggredire da dietro, mi ha agguantato alla vita e io mi sono difesa, spruzzando lo spray al peperoncino. Lui mi ha agguantato la faccia, graffiandomi sul viso: ci ha messo un po’ di violenza e di forza».

“LA DENUNCIA LO INCATTIVIREBBE ANCORA DI PIU'”

Dopo la tentata violenza, lo stupratore è riuscito a scappare: «Non l’ho visto in faccia, era anche buio: ho cercato di inseguirlo con la macchina, se avessi potuto probabilmente lo avrei investito, commettendo un reato. Era però sparito nel bosco e ho deciso di chiamare i carabinieri, che mi hanno convinto ad andare al pronto soccorso». Barbara Ferranti ha deciso di non sporgere denuncia: «La gente è molto confusa su violenza sessuale e aggressione: la legge è diversa in base alla penetrazione o meno. La denuncia risulta aggressione, come da referto medico. Il comandante mi ha spiegato che ho 90 giorni di tempo per presentare la denuncia». Denuncia che non sporgerà: «Io credo che denunciarlo lo incattivisca ancora di più: la prossima volta potrebbe prendersela con una ragazzina più giovane e indifesa che esce ubriaca da una discoteca».

