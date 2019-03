Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 20 marzo: numeri vincenti (conc 212/2019)

La giornata di mercoledì segna, come da tradizione, il ritorno in grande stile del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che promette di settimana in settimana importanti vincite. L’attesa cresce sempre di più in vista della nuova estrazione di questa sera 20 marzo. Fortuna e pazienza procedono di pari passo ma come sempre saranno in tanti i giocatori che continueranno ad incrociare le dita fino alla fine, nella speranza di poter finalmente intercettare il fatidico “6” che ormai da settimane continua a farsi desiderare. Neppure la scorsa settimana, infatti, per un soffio, è stata individuata la combinazione magica anche se comunque non sono mancati i premi interessanti al termine dell’estrazione. Dall’inizio del concorso dal oggi, sono stati ben 57.816.716 gli euro vinti e solo nell’ultimo appuntamento dello scorso mercoledì, le vincite realizzate sono state in tutto 17.988, per un totale di 271.63 euro. Come andrà questa sera? In assenza della maxi vincita dello scorso mercoledì, in occasione del nuovo concorso numero 212 il montepremi si fa sempre più interessante: non ci resta che confidare ancora un po’ nella Dea Bendata e sperare di essere finalmente baciati!

LE ULTIME CURIOSITÀ

La fortuna potrebbe arrivare all’improvviso proprio questa sera 20 marzo, grazie al nuovo concorso SiVinceTutto. Basta come sempre un po’ di coraggio e di pazienza affinché la buona sorte possa venirci a trovare magari con una vincita capace di cambiare la vita o almeno migliorarla. Nell’ultimo concorso sono stati 12 i concorrenti che si sono avvicinati moltissimo al fatidico “6”. Ad ogni modo si sono portati a casa un bel gruzzoletto del valore di 770,06 euro a testa. Non meno interessanti le 250 vincite realizzate con il “4” e pari a 89,14 euro. I premi con punti 3 e 2, naturalmente sono stati solo di consolazione in quanto relativi appena a 36,78 e a 9,38 euro ciascuno. Un buon punto di partenza per la nuova giocata di questa sera, nel corso della quale potrebbero giungere ottime energie positive capaci di portare un’ondata di fortuna a coloro che la rincorrono da troppo tempo! A questo punto, approfittate delle ultime ore disponibili prima dell’estrazione per giocare i vostri numeri preferiti e incrociate le dita!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA