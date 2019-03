Imane Fadil, primi esami su corpo/ La sorella “l’hanno uccisa”, Souad Sbai in procura

Sono iniziati oggi, mercoledì 20 marzo i primi accertamenti sul corpo di Imane Fadil, testimone chiave nel processo Ruby e morta a Milano lo scorso primo marzo all’Humanitas in circostanze ancora tutte da chiarire. In mattinata, come aveva riferito l’Ansa, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano si era limitata a confermare la sua presenza in vista di una riunione preparatoria nella quale sarebbero state prese decisioni con i suoi consulenti. Dopo la riunione si sarebbe proceduto al cosiddetto carotaggio su alcuni organi interni. I tessuti prelevati saranno successivamente analizzati per verificare l’eventuale presenza di radioattività all’interno di un istituto specializzato e in caso positivo si procederà all’esame autoptico con tutte le cautele del caso, compreso l’intervento delle squadre speciali dei vigili del fuoco. Intanto giungono le dichiarazioni dei familiari della giovane morta, a partire dal fratello Sam che a Il Fatto Quotidiano ha commentato: “Le hanno mangiato la vita già una volta otto anni fa. Siamo sconvolti, distrutti dal dolore. Non crediamo a nessuno”. Ad intervenire, anche la sorella Fatima “L’hanno uccisa veramente”. Ora la famiglia chiede solo che sia fatta chiarezza su quanto accaduto. Cosimo, il cognato, ha commentato: “Fu lei a chiamarci a fine gennaio. Ci disse che era stata ricoverata perché aveva dei dolori molto forti allo stomaco”. Quando le andarono a fare visita la trovarono ridotta molto male. “Conosco nome e cognome della persona con cui Imane uscì”, ha proseguito il cognato parlando dell’ultima cena della ragazza prima del ricovero, senza però voler rivelare l’identità. “Alla fine l’hanno uccisa veramente”, ha ribadito la sorella Fatima, la sola della famiglia che ha potuto vedere il corpo.

MORTE IMANE FADIL, SOUAD SBAI CONVOCATA IN PROCURA

Intanto nel pomeriggio è trapelata un’ulteriore novità sul caso: Souad Sbai, ex deputata del Pdl e presidente dell’Associazione donne marocchine in Italia è stata convocata in procura a Milano per ascoltarla sulla morte misteriosa di Imane Fadil. Era stata proprio la Sbai, in una intervista a La Repubblica a parlare di una “pista marocchina” asserendo che la modella “sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”. Anche per questo gli inquirenti hanno deciso di convocarla. In precedenza, l’ex parlamentare si era scagliata contro l’ambasciatore del Marocco a Roma: “Perché non parla pubblicamente di questa storia? Come rappresentante della comunità marocchina in Italia sarebbe stato suo dovere trovare il tempo di interessarsene, anziché preoccuparsi di polemizzare con Souad Sbai per aver legittimamente chiesto chiarezza su questa storia”, aveva tuonato attraverso una nota. “Io non sono contro il Marocco, né contro chi lavora e svolge il proprio dovere in Ambasciata, ma con la mia associazione mi sono sempre occupata delle donne maltrattate e ci costituiremo parte civile anche per Imane”, aveva aggiunto la Sbai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA