Marcello De Vito arrestato per tangenti sul nuovo stadio Roma/ Tornado in casa M5s

Tornado in casa Movimento Cinque Stelle: Marcello De Vito, presidente dell’assemblea capitolina, è stato arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di corruzione nell’ambito della nota inchiesta sul nuovo stadio della Roma, che vede coinvolti altri volti noti della imprenditoria e della politica capitolina come Luca Parnasi e Luca Lanzalone. Come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Tempo, De Vito è stato portato in carcere stamane dai carabinieri romani, dopo che gli stessi hanno perquisito la sua abitazione alle prime luci dell’alba. Il consigliere comunale grillino avrebbe ricevuto, stando a quanto sostiene l’accusa, delle somme di denaro in maniera diretta o meno da Luca Parnasi, di modo da agevolare l’iter autorizzativo del progetto del nuovo stadio di Tor di Valle, e di altri impianti sportivi in programma. Un duro colpo per i pentastellati di Roma, visto che per il sindaco Virginia Raggi si tratta dell’ennesima testa “caduta” facente parte della sua amministrazione.

MARCELLO DE VITO ARRESTATO PER TANGENTI

Lo scorso dicembre, l’ex braccio destro Raffaele Marra, ex responsabile del personale, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per corruzione. A giugno dell’anno scorso, domiciliari per il superconsulente Luca Lanzalone, al momento a processo per corruzione, così come il socio dello studio legale Luciano Costantini e Fabio Serini, commissario straordinario dell’Ipa (l’ente previdenziale dei dipendenti comunali). Il prossimo 2 aprile altre 15 persone potrebbero essere rinviate a giudizio proprio nell’ambito dell’indagine sul nuovo stadio, fra cui l’assessore allo Sport del X Municipio Giampaolo Gola (M5S). Roberta Lombardi, ex deputata ed ora capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, da sempre in stretti rapporti lavorativi con De Vito, ha commentato così la notizia del suo arresto ai microfoni de Il Messaggero: «Sono sconvolta, non ci posso credere. Ho letto le notizie sul cellulare, davvero non ci posso credere. Nei mesi scorsi quando scoppiò gli inchiesta, chiesi a Marcello se si sentiva tranquillo: mi rispose di sì».

